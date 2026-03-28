Reiteran el pedido de búsqueda de un sanjuanino de 64 años que padece esquizofrenia

El programa provincial "San Juan Te Busca" reiteró en las últimas horas el pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Adolfo Aníbal Rivero. El hombre, de 64 años de edad, es intensamente buscado por las autoridades del Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan en un operativo que requiere de la máxima difusión ciudadana.

Según informaron las fuentes oficiales, Rivero mide 1,75 metros de altura, pesa aproximadamente 70 kilogramos y es de contextura física delgada. Entre sus rasgos distintivos se destaca su tez blanca, ojos marrones y cabello corto, lacio y cano, al igual que su barba y bigote, los cuales son cortos y despoblados. Un dato clave para su identificación es que el hombre padece esquizofrenia, condición que vuelve urgente su localización para garantizar su debida asistencia.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera de polar color verde, un pantalón color mostaza y zapatillas blancas de marca Puma. Además, portaba una mochila negra y un gorro de color rojo. Ante cualquier dato que pueda ser de valor para la investigación, se solicita a la población comunicarse de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911 o dar aviso en la dependencia policial más cercana a su domicilio.

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