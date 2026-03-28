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Deportes

Quiénes fueron los pequeños gigantes que compitieron en el Ironman Kids en San Juan

Fue en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Avenida España, como antesala a la competencia Ironman 70.3, que se realizará este domingo 29.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Sobre las 10:30 de este sábado se empezaron a concentrar todos los chicos de entre 4 y 14 años de edad, con sus familiares, en la Plaza Seca del Centro Cívico, para esperar el inicio del Ironman Kids pactado para las 11:00. A partir de esa hora los niños de 4 a 6 años fueron los primeros en dar rienda suelta a la largada de cada una de las categorías, hasta jóvenes de 14 años, que fueron los últimos en culminar el evento.

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Fue una propuesta pensada para que niños y niñas vivan una experiencia deportiva única, combinando actividad física, diversión y valores saludables.

El staff de Ironman, en conjunto con la organización del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San Juan, seguían las alternativas de la prueba, miraban atentamente a los chicos y agitaban la bandera, para dar inicio y finalización a las distintas categorías. Además entregaban la medalla correspondiente a cada uno de los 400 participantes que tuvo esta aventura.

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Entre los funcionarios de Gobierno, estuvieron presentes Susana Laciar, intendenta de la Cuidad de San Juan, Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Eduardo Cerimedo, subsecretario de Deporte y Alto Rendimiento, Martín Riveros, director de Alto Rendimiento, Marcos Ferrari, director de Infraestructura, Jorge Maldonado, director de Náutica y Deporte al Aire Libre, Pablo Aubone y Sebastián Barroso, presidente y director de la Agencia Deporte San Juan.

En cuanto al aspecto deportivo, los padres sonrieron con cada corrida, trote o caminada de su pequeño, tomando imágenes y llevándose un grato recuerdo de esta aventura, que año tras año deja huella en nuestra provincia, en el contexto de este gran evento que pone su broche de oro este domingo, con largada en el Dique Punta Negra desde las 8:00 y llegada, aproximadamente 11:30, del primero de los participantes a la Plaza del Teatro del Bicentenario.

Las fotos

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