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Producción y Trabajo

Expo Ironman: San Juan impulsa su producción con rondas de negocios internacionales

El encuentro se desarrolla este sábado 28 y domingo 29 en el Teatro del Bicentenario, con participación de empresarios y organismos vinculados al comercio exterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco del evento deportivo Ironman Argentina, San Juan continúa desplegando una agenda paralela enfocada en el desarrollo económico: las rondas de negocios de la Expo Ironman, un espacio pensado para vincular a productores locales con actores clave de mercados internacionales.

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Las actividades se desarrollan durante este sábado 28 y domingo 29, entre las 11 y las 20, en el Teatro del Bicentenario, donde se llevan adelante encuentros estratégicos orientados a potenciar la oferta exportable de la provincia y abrir nuevas oportunidades comerciales.

El objetivo principal de estas rondas es generar contactos directos entre empresarios sanjuaninos y compradores, operadores y representantes de distintos países. En ese marco, participan instituciones y referentes vinculados al comercio exterior, como la Cámara Argentina Emiratí, empresarios de Brasil y Paraguay, además de representantes de DDAX y directivos de Marca País.

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Desde la organización destacaron que se trata de una instancia clave para posicionar la producción local en mercados internacionales, aprovechando el contexto de un evento de alcance global como el Ironman.

La participación en las rondas de negocios es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Además de estas actividades, la Expo Ironman incluye distintas propuestas y exhibiciones que ya se vienen desarrollando en los últimos días, acompañando el clima internacional que genera la competencia deportiva en la provincia.

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