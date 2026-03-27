Médico, deportólogo y un atleta loco por San Juan: Daro, el sesentón que llegó al Ironman vestido de Messi

Con 65 años y una energía que sorprende, Adalberto Rodríguez no pasa desapercibido en cada edición del IRONMAN en San Juan. Nacido en Córdoba, pero radicado desde hace años en Cipolletti, Río Negro, este médico clínico y deportólogo ya se prepara para vivir su cuarta experiencia en la provincia que, según él mismo dice, "es su favorita en el mundo".
La prestigiosa competencia internacional de triatlón IRONMAN volverá a tener como escenario los paisajes sanjuaninos este domingo 29 de marzo, con largada a las 8hs desde el embarcadero del Dique Punta Negra, en Zonda. Y allí estará Rodríguez, listo para desafiarse una vez más después de haberse preparado tanto.
Pero su historia con el deporte viene de mucho antes. "Siempre estuve ligado al entrenamiento. Jugué al básquet federado y también al fútbol. Toda mi vida giró en torno al deporte", le contó a Tiempo de San Juan. Sin embargo, el triatlón apareció casi por casualidad. "Encontré esta actividad cuando buscaba algo para entrenar todos los días. Yo nadaba, y un profesor, que era competidor de Ironman, me metió en este mundo. Ahí lo descubrí".
El comienzo no fue sencillo. De hecho, él mismo lo reconoce entre risas: "No sabía lo que era esto, pero me gustaba mucho la bicicleta. Era un desastre nadando, no me sabía poner ni las antiparras… ahora, después de un buen tiempo, me defiendo muy bien".
Con el tiempo, no solo mejoró su rendimiento, sino que también logró unir sus dos mundos: la medicina y el deporte. Hoy atiende a pacientes adultos en consultorio y se dedica de lleno a lo que más le gusta, acompañando a otros desde su experiencia.
Su vínculo con San Juan también tiene una historia especial. "Amo San Juan. Todo empezó por un amigo, que en un viaje tuvo un contratiempo familiar, y a partir de ahí empecé a venir más seguido. Las amistades que hice acá hicieron que esta provincia sea especial. No hay ninguna ciudad como San Juan, no hay ningún IRONMAN como el de acá. Se respira deporte. Es otra cosa", aseguró.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037672962778599430&partner=&hide_thread=false