La otra cara del Ironman: Tinder en San Juan está que arde

Tinder es una red social para citas y encuentros casuales; en algunos casos, esos matcheos se pueden convertir en una relación estable. San Juan es una provincia chica y lo que sucede en la calle se replica en la red: todos los perfiles se suelen conocer, ya sea por haberse visto casualmente en la vía pública, por scrollearse o por haber concretado una cita. Es por ello que llamó la atención de sanjuaninos y sanjuaninas los nuevos perfiles activos de deportistas que vienen a participar del Iroman.

“Hasta el viernes en San Juan”, dicen las descripciones. Por las ubicaciones activadas, se descifra fácilmente que se están hospedando en hoteles céntricos.

Las fotos elegidas muestran los duros entrenamientos a los que se someten los atletas para llegar con estado físico a la competencia que tiene sede en la provincia. Según informaron usuarios regulares de Tinder, no es común encontrar estos perfiles en San Juan.

Algunos definieron la inesperada cantidad de perfiles nuevos como una brisa de aire fresco ante la cotidianeidad. Los matcheos no paran y tampoco hay objeciones de los atletas para que las citas no se den durante la competencia.

Consejos para matchear

Según un estudio psicológico reciente compartido por Psychology Today, el primer paso hacia el éxito en Tinder es conocernos a nosotros mismos. Muchas veces, nos deslizamos por la aplicación sin saber realmente qué es lo que queremos. Por eso, es importante hacer un poco de introspección y establecer qué es lo que realmente necesitamos. Esto nos ayudará a seleccionar mejor nuestras opciones.

El mismo artículo también menciona la importancia de mostrar lo que ofrecemos en nuestro perfil, no solo lo que buscamos. Aunque no se trató de fingir algo que no podíamos dar, es cierto que a veces olvidamos destacar cualidades simples, como ser buenos oyentes o mostrar empatía hacia los demás.