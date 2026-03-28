¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 29 de marzo se presentará con condiciones estables en San Juan, manteniendo la tendencia de calor que se viene registrando en los últimos días.

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La jornada comenzará en la madrugada con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 20°C. Hacia la mañana, el termómetro ascenderá a unos 24°C, con similares condiciones de nubosidad parcial.

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Durante la tarde se espera el momento más caluroso del día, con una máxima estimada en 34°C, mientras que el cielo continuará algo nublado. Ya por la noche, la temperatura descenderá a alrededor de 29°C, manteniéndose sin cambios en el estado del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h, rotando desde el sector sur-oeste en la madrugada hacia el norte y noreste durante el día, para finalizar desde el sur en horas de la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los períodos.