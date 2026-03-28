El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa

La fe volvió a cabalgar fuerte en San Juan y tuvo su momento más emocionante este sábado, cuando la multitudinaria Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa llegó al paraje de Vallecito en su XXXV edición, consolidándose como una de las manifestaciones populares más convocantes del país.

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El instante más impactante de la jornada quedó registrado desde el aire: el drone de Tiempo de San Juan captó la llegada de miles de caballos junto a sus jinetes, avanzando en una postal imponente de tradición, devoción y cultura. Desde lo alto, la columna se mostró interminable, avanzando entre polvo y emoción hacia el santuario, donde otro puñado de promesantes aguardaban su arribo.

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Agrupaciones gauchas provenientes de distintos puntos de la provincia, de otras regiones del país e incluso de países vecinos participaron de esta travesía, reafirmando el carácter federal e internacional que ha adquirido la cabalgata con el paso de los años.

La marcha comenzó el viernes alrededor de las 14 horas, cuando la columna partió desde las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de San Juan rumbo a Caucete. Allí, los jinetes pasaron la noche, compartiendo historias, fogones y la mística propia de esta peregrinación.

Ya en la madrugada del sábado, cerca de las 7, retomaron el camino. El sol acompañó gran parte del recorrido final, que culminó según lo previsto cerca de las 14 horas con el arribo a la Difunta Correa, donde se vivieron escenas de profunda emoción, entre aplausos, lágrimas y promesas cumplidas.

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La celebración no termina con la llegada. Esta noche, Vallecito será escenario de un gran cierre festivo con shows artísticos, presentaciones de bandas locales y el esperado broche de oro a cargo de Sergio Galleguillo, quien llevará adelante su tradicional challa riojana, en una jornada que combina fe, identidad y celebración popular.