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Comunicado

Salud aclaró que no hay casos de meningitis registrados en San Juan

Las autoridades detallaron que no hay historias clínicas compatibles con la patología en el Hospital San Roque.

Por Guillermo Alamino
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Desde el Ministerio de Salud de la provincia aclararon que no hay ningún caso registrado de meningitis en las últimas 48 horas.

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En un comunicado, las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la sociedad y confirmaron que no hay casos notificados de la enfermedad. “El Ministerio de Salud informa a la comunidad que, en las últimas 48 horas, no se han registrado notificaciones de casos de meningitis, tanto en el ámbito público como en el privado”, señalaron.

Más adelante, detallaron que no hay ningún tipo de personas diagnosticada con la patología en Jáchal. “Asimismo, se comunica que no existen pacientes con informes médicos, resultados de laboratorio ni registros en historias clínicas compatibles con diagnóstico de meningitis en el Hospital San Roque de Jáchal”, finalizaron

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