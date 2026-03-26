En San Juan, cómo participar de un taller gratuito sobre cómo acompañar pacientes con demencia y Alzheimer

Las familias de San Juan que conviven con el desafío de cuidar a un ser querido con trastornos cognitivos cuentan ahora con un espacio de apoyo fundamental. El próximo martes 31 de marzo, el Hospital Rawson llevará a cabo el taller titulado “Conductas difíciles en Demencia y Alzheimer: qué significan y cómo manejarlas”, una propuesta de carácter gratuito diseñada específicamente para brindar respuestas a quienes se encuentran en la primera línea del cuidado.

La cita tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de los Consultorios Externos de Adultos del Hospital Rawson , desarrollándose desde las 11:00 hasta las 12:00 horas. Esta capacitación está dirigida no solo a los familiares y cuidadores directos de personas con estas patologías, sino también a profesionales de la salud interesados en profundizar sus conocimientos sobre el manejo de síntomas conductuales.

Debido a que los cupos son limitados, los interesados deben realizar una inscripción previa a través del enlace https://shortlink.uk/1rBs8. Durante el proceso de registro, se solicita completar una serie de datos obligatorios que incluyen el correo electrónico, nombre y apellido, edad y un teléfono de contacto, aclarando además si el interesado puede recibir mensajes por la aplicación WhatsApp.

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El formulario de inscripción busca relevar la situación específica de cada asistente, consultando el vínculo con el paciente, ya sea hijo o hija, esposo o esposa, otro familiar o cuidador formal. También se indaga sobre si la persona a cargo ya tiene un diagnóstico confirmado de demencia o Alzheimer, su edad aproximada y dónde recibe atención médica habitualmente, contemplando opciones como el propio Hospital Rawson, otros centros públicos, instituciones privadas o si actualmente no se encuentra en seguimiento médico.

Un punto central del taller será el abordaje de las dificultades cotidianas que presentan los pacientes, tales como la agitación, el nerviosismo, la agresividad y la desorientación. Asimismo, se trabajarán estrategias para lidiar con trastornos del sueño, alucinaciones o ideas raras, la deambulación constante, la inquietud y diversos cambios de conducta que suelen generar desconcierto en el entorno. En la inscripción, los cuidadores pueden manifestar cuál es su principal dificultad actual, permitiendo que la charla se ajuste a las necesidades reales de los participantes, quienes además deben confirmar cuántas personas asistirán por cada grupo familiar o equipo de cuidado.