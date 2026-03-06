viernes 6 de marzo 2026

Salud de vanguardia

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson

Con tecnología única en la región, el Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas se posiciona como referente nacional en el diagnóstico de patologías oncológicas y degenerativas. Este año encarará estudios de cerebro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Ahora hemos contratado hace poco un médico máster también especialista en medicina nuclear en lo que hace cerebro para poder empezar a estudiar este año. No tan solo cáncer, sino también enfermedades degenerativas del cerebro como la enfermedad de Alzheimer, como epilepsia, como parkinson. Esto va a ser revolucionario. Y la provincia tiene esta maravilla que realmente pocas provincias la tienen en el país; no son más de siete las provincias que cuentan con esta tecnología”, destacó Gustavo Ortiz, director del Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas (CEMEC), un instituto público de vanguardia en San Juan.

El Cemec es el único centro estatal del país con servicio de Medicina Nuclear. Funciona en el ex Hospital Español, donde se hacen tomografías por emisión de positrones (PET- CT) a pacientes con patologías oncológicas y neurológicas.
Esta nueva etapa para el centro de salud sanjuanino representa un salto cualitativo en la oferta médica de la región. Para coordinar estas acciones, se ha programado una reunión clave durante la segunda mitad de marzo entre médicos neurólogos, neurocirujanos y especialistas en diagnóstico por imágenes, con el fin de concatenar las actividades y protocolos necesarios para los estudios cerebrales

Actualmente, la institución está en condiciones de empezar a realizar PET cerebrales para casos de epilepsia, accidentes cerebrovasculares y diagnóstico de Alzheimer, ampliando un horizonte que anteriormente estaba enfocado de forma primordial en pacientes oncológicos.

image

La efectividad de la tecnología disponible es uno de los pilares del servicio, alcanzando más del 95% de efectividad en el diagnóstico de cáncer, lo que lo convierte en el estándar de referencia o “Gold Standard” para la detección de tumores en estadios muy tempranos.

En los últimos dos años de funcionamiento, el centro -que fue inaugurado en diciembre de 2022- mantuvo una actividad constante, habiendo realizado casi 16 estudios por semana bajo una premisa de accesibilidad para todos los sanjuaninos.

Este esfuerzo se sostiene mediante una compleja logística que incluye el traslado de radiofármacos desde Buenos Aires a través de vuelos aéreos, un proceso que requiere de convenios empresariales y el respaldo del gobierno provincial para garantizar la alta complejidad y eficiencia médica, según destacó Ortíz en diálogo con Canal 13 San Juan.

El proceso para los pacientes está diseñado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad. Al llegar al centro, el paciente atraviesa una entrevista personal sobre sus antecedentes y estudios previos. Posteriormente, se le traslada a una sala de inyectores con características especiales, como pisos lavables ante posibles derrames radioactivos, donde se controla su glucemia y peso antes de administrar la dosis precisa del radiofármaco. Tras un periodo de reposo de una hora, se procede a la toma de imágenes en el tomógrafo, que conjuga información anatómica y funcional para obtener diagnósticos de máxima precisión.

¿Qué es el CEMEC y cuál es su importancia?

image

El Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas (CEMEC) es una institución especializada en medicina de avanzada que ha permitido a San Juan convertirse en un nodo tecnológico clave para el diagnóstico de patologías complejas. Su importancia se da con la aplicación de la tecnología PET-CT orientada a la medicina personalizada, lo que permite un seguimiento preciso de los tratamientos posquimioterapia o quirúrgicos, impactando directamente en la calidad de vida de las personas.

El alcance del CEMEC trasciende los límites provinciales, brindando atención no solo a sanjuaninos sino también a pacientes derivados de La Rioja, Mendoza, Catamarca y Córdoba. Al ser considerado por la gestión actual como una política de Estado, el centro cuenta con el apoyo integral del Ministerio de Salud para la contratación de recurso humano altamente especializado y el sostenimiento económico de sus prestaciones. Esta infraestructura permite que pacientes de diversas provincias accedan a diagnósticos que solo están disponibles en un puñado de distritos en todo el país.

