El Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados: cuáles son sus beneficios

El Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, un programa que tendrá por objetivo brindar ayuda a los pacientes diagnosticados, a sus familiares y activar una campaña de promoción y prevención.

La medida fue oficializada mediante la resolución 279/2026 publicada en el Boletín Oficia, la misma señaló en el Artículo 1: “Apruébase el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, en el ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria”.

En tanto, en el Artículo 2 indicó: “Facúltase a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias, guías, pautas, directrices y/o recomendaciones necesarias para el cumplimiento y la implementación del Plan creado por el Artículo 1° de la presente medida”.

La cartera sanitaria desatacó que “dentro del campo de la salud mental, la Enfermedad del Alzheimer (EA) se identifica por ser una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, sobre todo en personas mayores. Es progresiva e irreversible, caracterizada por un deterioro cognitivo y conductual que interfiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional”.

En tanto, se indicó que la aplicación del plan no prevé ningún gasto presupuestario para la jurisdicción, a la vez que señalaron que el mismo “tendrá como objetivo impulsar la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, transformando las prácticas, en función de los principios normativos nacionales e internacionales vigentes a través de la formación, la capacitación en servicio y del establecimiento de líneas prioritarias de investigación y herramientas de estandarización de procesos, tendientes al cumplimiento del objetivo del presente; a la vez que se disminuye el impacto de estas enfermedades en nuestro medio poniendo el foco en la prevención”.__IP__

Además, el Ministerio de Salud expresó que el plan de salud mental también incluirá a las personas que hubieran sido diagnosticadas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT), mientras que indicó que el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a la prevención, diagnóstico y acompañamiento de la Enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados surgió como prioridad, con la puesta en marcha de un plan nacional.