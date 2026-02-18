Mark Zuckerberg testifica en juicio histórico sobre adicciones a las redes sociales

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles donde testificó en un juicio que ha puesto a su empresa en el punto de mira por los efectos nocivos de las redes sociales en los niños

Una mujer de California que usó Instagram de Meta y YouTube de Google cuando era niña, dijo que las aplicaciones alimentaron su depresión y sus pensamientos suicidas, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La demandante empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y luego TikTok y Snapchat. Estos dos últimos ya llegaron a un acuerdo por daños y perjuicios con la mujer.

La demanda acusa a las empresas de intentar que los niños se vuelvan adictos a sus servicios, a pesar de ser conscientes de los daños que causan a la salud mental.

Lo que está en juego es si las aplicaciones de redes sociales son adictivas o no para los niños.

Meta y Google han negado las acusaciones, y Meta señaló una investigación de las Academias Nacionales de Ciencias, que no encontró que las redes sociales afectaran la salud mental de los niños.

Si Meta pierde el caso, tendrá que pagar una compensación al demandante y tal veredicto tendría un impacto en la credibilidad de las empresas de redes sociales, en un momento en que cada vez más gobiernos de todo el mundo están prohibiendo las aplicaciones para niños menores de 16 años.

Durante su comparecencia, Zuckerberg lamentó la lentitud con la que su empresa detectó a menores de 13 años en Instagram. Añadió que se habían implementado mejoras.

“Siempre deseo que hubiéramos podido llegar antes”, añadió.

La semana pasada, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, testificó en el juicio, rechazando rotundamente el concepto de adicción a las redes sociales.

“Estoy seguro de haber dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi en exceso muy tarde una noche, pero no creo que eso sea lo mismo que una adicción clínica”, dijo Mosseri.

El caso de Los Ángeles es uno de varios juicios contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.

Su resolución podría ayudar a establecer un estándar para resolver miles de otras demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio entre los jóvenes.

Lo que se centra en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización.

Los fiscales presentaron intercambios de correos electrónicos internos en los que Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg de 2020 de permitir filtros de cirugía estética en Instagram.

Otros ejecutivos se opusieron firmemente, advirtiendo sobre los efectos nocivos de los filtros en las jóvenes. Quienes los apoyaban buscaban evitar perder cuota de mercado ante la creciente competencia de TikTok.

A los jurados también se les mostraron correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg pretendía explícitamente aumentar la cantidad de tiempo que los usuarios pasaban en la aplicación en porcentajes de dos dígitos.

La demanda forma parte de una reacción global contra las plataformas de redes sociales , ya que varios gobiernos han aprobado leyes para prohibirlas, con el objetivo de proteger la salud mental de los niños

La prohibición en Australia de las plataformas de redes sociales para niños menores de 16 años ya entró en vigor.

En Francia, un proyecto de ley que exige la prohibición de las redes sociales para los usuarios menores de 15 años se está tramitando en el Parlamento. Mientras tanto, se espera que el Consejo de Ministros de España apruebe una prohibición similar para los usuarios menores de 16 años y la envíe al Parlamento.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el miércoles que también estaría abierto a considerar una prohibición .

Noruega, Grecia, el Reino Unido, Dinamarca, Italia y los Países Bajos se encuentran entre los numerosos países europeos que están debatiendo algún tipo de prohibición.