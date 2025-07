Mark Zuckerberg a juicio: Podría pagar una multa de 8.000 millones de dólares

La demanda fue presentada en 2018 por accionistas de Facebook, quienes acusan a la cúpula de la empresa de violar deliberadamente un acuerdo firmado en 2012 con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

En ese acuerdo, Facebook se comprometió a implementar un “programa integral de privacidad” y a no tergiversar la forma en que gestionaba y compartía los datos sensibles de los usuarios —como nombres, direcciones, correos electrónicos o ubicaciones—. También debía permitir que los usuarios tuvieran mayor control sobre su privacidad.

Según los demandantes, Zuckerberg, Sandberg y otros ejecutivos permitieron que aplicaciones de terceros accedieran a los datos de amigos de los usuarios, incluso sin el consentimiento de estos.

Esto quedó al descubierto en el escándalo de Cambridge Analytica, cuando una aplicación desarrollada por el profesor Aleksandr Kogan recolectó datos de millones de usuarios.

Aunque solo 270.000 personas aceptaron participar en un test, los datos obtenidos permitieron crear perfiles psicográficos de cerca de 30 millones de usuarios, según The New York Times y The Intercept.

Cambridge Analytica, vinculada a Steve Bannon, asesor de Donald Trump, utilizó esta información en campañas como el Brexit, las elecciones legislativas de EE. UU. en 2014 y la campaña presidencial de Trump en 2016, según The Guardian y The New York Times.

Asimismo, la demanda sostiene que Facebook firmó acuerdos especiales con compañías dirigidas por entonces miembros de la junta directiva, permitiéndoles acceder a datos de amigos de usuarios incluso después de que Zuckerberg declarara que se estaban reforzando las medidas de seguridad.

Además de Zuckerberg, ¿quiénes son los otros acusados?

Entre los acusados, además de Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, se encuentran otras figuras destacadas que, según la demanda, conocían el incumplimiento del acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), ya que sus empresas se beneficiaron de acuerdos favorables con Facebook.

Entre ellos están:

Konstantinos Papamiltiadis , ex vicepresidente de asociaciones de Facebook.

, ex vicepresidente de asociaciones de Facebook. Los capitalistas de riesgo Marc Andreessen y Peter Thiel .

y . El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings .

. La Dra. Susan Desmond-Hellmann , ex directora ejecutiva de la Fundación Bill y Melinda Gates.

, ex directora ejecutiva de la Fundación Bill y Melinda Gates. Peggy Alford , directora financiera de eBay.

, directora financiera de eBay. Kenneth Chenault, ex director ejecutivo de American Express.

También figuran dos ex jefes de gabinete de la Casa Blanca:

Erskine Bowles , quien ocupó el cargo durante la presidencia de Bill Clinton .

, quien ocupó el cargo durante la presidencia de . Jeff Zients, actual jefe de gabinete del presidente Joe Biden y ex miembro de la junta directiva de Facebook.

Qué dicen los acusados de esta demanda

Los acusados rechazan todas las acusaciones y afirman, en documentos presentados ante el tribunal, que los demandantes no tienen pruebas de conducta ilícita.

Sostienen que “la evidencia demostrará que, bajo la dirección de la junta, Facebook trabajó eficazmente para cumplir con la orden de 2012” emitida por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Según su defensa, la empresa implementó un sistema sólido de controles de privacidad, mantuvo a la FTC informada sobre sus avances, y los acuerdos con determinadas empresas no violaron los términos del acuerdo de 2012.

Niegan que el escándalo de Cambridge Analytica implique alguna mala conducta por parte de Facebook o sus directivos. Argumentan que se trató de “un evento traumático provocado por el engaño premeditado de Cambridge Analytica, y no por una falta de supervisión de los fiduciarios de la compañía”.

El juicio se lleva a cabo en Delaware, estado donde está registrada Meta, y no contará con jurado. El veredicto será emitido por el juez en las semanas o meses posteriores a la conclusión de las audiencias.

Según Reuters, se espera que testifiquen Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Peter Thiel, Marc Andreessen y Reed Hastings.