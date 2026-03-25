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Malas relaciones

Irán rechaza las negociaciones y un posible acuerdo con Estados Unidos

El portavoz del principal mando militar de Irán dijo que “el poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica”.

Por Agencia NA
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del principal mando militar de Irán

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del principal mando militar de Irán

Irán rechazó este miércoles cualquier negociación con Estados Unidos y subrayó que el país no llegará a ningún acuerdo con el Gobierno estadounidense, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

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Ebrahim Zolfaghari, portavoz del principal mando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, realizó estas declaraciones en respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Teherán está negociando con Estados Unidos y busca un acuerdo para poner fin a la guerra.

En ese sentido, Zolfaghari indicó que si Estados Unidos, que "afirma ser la superpotencia mundial", hubiera podido liberarse de la situación en la que se encuentra, ya lo habría hecho.

Además, instó a Estados Unidos a dejar de disfrazar su derrota como "un acuerdo", y añadió que "el poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica".

"Estados Unidos está negociando consigo mismo debido a sus conflictos internos", señaló Zolfaghari, y advirtió que Estados Unidos no podrá invertir en Asia Occidental ni verá los precios de la energía y el petróleo regresar a niveles anteriores hasta que entienda que la estabilidad en la región está garantizada por las fuerzas armadas iraníes.

El portavoz aseguró que si la situación puede volver a lo que era en el pasado dependerá de la voluntad de Irán y añadió que la normalidad solo se restablecerá cuando Estados Unidos elimine por completo de su mente la idea de "tomar medidas contra la nación iraní".

Trump afirmó el lunes que Washington había mantenido conversaciones con Irán y que ambas partes tenían "puntos de acuerdo importantes". El martes por la noche, Associated Press informó que Washington había entregado a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto el fuego de un mes. Sin embargo, Irán niega estar negociando con Washington.

FUENTE: Agencia NA

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