La clave detrás de la inteligencia infantil: un estudio apunta al "equilibrio" del cerebro

Un estudio realizado en Países Bajos aportó una nueva mirada sobre el desarrollo intelectual en niños y adolescentes. Lejos de asociarlo únicamente a la genética o a la cantidad de neuronas, la investigación señala que la clave está en el equilibrio interno del cerebro.

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El trabajo fue llevado adelante por equipos del Radboud University Medical Center y el Amsterdam UMC, que analizaron la actividad cerebral de 128 jóvenes de entre 6 y 19 años. Para eso utilizaron electroencefalogramas (EEG) y pruebas de inteligencia basadas en la escala de Wechsler.

El principal hallazgo indica que el cerebro funciona mejor cuando logra un balance preciso entre dos tipos de señales: las que activan la actividad neuronal y las que la regulan o inhiben. Ese equilibrio, explican los investigadores, permite procesar información de manera más eficiente, algo que se traduce en un mejor rendimiento intelectual.

En concreto, los niños con mayores puntajes de coeficiente intelectual mostraron valores muy cercanos al punto ideal en ese balance. En cambio, quienes se alejaban de ese equilibrio tendían a obtener resultados más bajos.

El estudio también detectó que esta relación se vuelve más marcada durante la adolescencia, etapa en la que maduran las áreas del cerebro vinculadas a procesos complejos como el razonamiento, la memoria y la toma de decisiones.

Además, los científicos identificaron otros indicadores en la actividad cerebral que podrían servir como biomarcadores para anticipar el desarrollo cognitivo. En ese sentido, destacaron que los EEG, por su bajo costo y accesibilidad, podrían convertirse en una herramienta útil para detectar a tiempo posibles trastornos del neurodesarrollo.

De todos modos, los autores aclararon que se trata de un estudio inicial, que no permite establecer una relación causal directa. A futuro, buscarán profundizar con investigaciones a largo plazo para entender cómo evoluciona este equilibrio cerebral y qué impacto tiene en el aprendizaje.

El trabajo abre una nueva línea en la neurociencia infantil y refuerza la idea de que la inteligencia no depende de un solo factor, sino de cómo el cerebro logra “ajustar” su propio funcionamiento a lo largo del desarrollo.