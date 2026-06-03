miércoles 3 de junio 2026
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MINUTO A MINUTO: los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

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La movilización se realizó en medio de la conmoción por el asesinato de Agostina en Córdoba y de un violento episodio ocurrido en San Juan que, por circunstancias fortuitas, no terminó en un femicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Cientos de personas se movilizan este miércoles en San Juan en una nueva edición de Ni Una Menos, la convocatoria que desde hace más de una década reclama el fin de la violencia de género. La marcha se realiza en un contexto atravesado por la conmoción que generó el asesinato de Agostina Vega en Córdoba y por un reciente episodio de extrema violencia contra una mujer en la provincia que estuvo cerca de terminar en femicidio. Seguí aquí el minuto a minuto de la jornada.

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Otro de los cuestionamientos fue hacia el gobierno nacional de Javier Milei, a quien señalaron como negacionista e impulsor del desprecio hacia la mujer.

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Hubo crítica hacia las autoridades de Córdoba por el caso de Agostina y exigieron la renuncia del Secretario de Seguridad, al igual que la destitución de los fiscales involucrados.

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Habló la madre de M., la chica atacada brutalmente por Matias Olmedo, el sujeto que está siendo juzgado por el intento de femicidio, y por ello pidió que las acompañen en el día de la sentencia. Confesó haber sentido bronca por la defensa del acusado, que aseguró no haber agredido a su novia, pero reconoció que confía en la justicia.

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La catedral cercada y custodiada por personal policial frente a posibles ataques. Sin embargo, las amenazas dentro del público parecerían no existir pues los elementos que llevan en sus manos son carteles con nombres de víctimas.

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Entre los puntos de criticas en el acto central, repudiaron el proyecto de ley de falsas denuncias que, según aseguran, buscan criminalizar a las victima y potencian la violencia machista

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Sobre calle Mendoza, en su intersección con Ignacio de la Roza, se realiza el acto central de la manifestación que exige poner fin a la violencia machista. Allí, las representantes de los organismos que protestan proceden con la lectura de los documentos y pedidos de justicia

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Mujeres, niñas y una interesante presencia masculina son parte de la movilización que pide justicia por Agostina y recuerda a las victimas sanjuaninas

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Nombraron una a una a las victima de violencia de género de San Juan, las familias dijeron presente en la multitudinaria marcha

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Agrupaciones políticas y sociales como CTA, Partido Obrero, Frente de Izquierda, entre otras, dicen presente en la concentración de plaza 25 de Mayo.

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Una cruz para recordar a las víctimas de femicidio en San Jua

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la intervención realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que montó una cruz con los nombres de las mujeres víctimas de femicidio en San Juan entre 1993 y 2024. La representación buscó visibilizar la dimensión de la violencia de género en la provincia y mantener viva la memoria de quienes fueron asesinadas.

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