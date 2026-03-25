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Medio Oriente

Seis países árabes condenan los ataques iraníes contra estados de la región

Los países también reclamaron por los ataques lanzados desde Irak por grupos armados respaldados por Irán.

Por Agencia NA
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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Qatar y Jordania condenaron enérgicamente los ataques iraníes dirigidos contra países de la región, en un comunicado conjunto publicado el miércoles.

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El comunicado afirma que los ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía, la integridad territorial, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas, ya sean llevados a cabo directamente o a través de aliados y grupos armados apoyados por Irán.

Los seis países reafirmaron su firme rechazo a cualquier acción que socave la seguridad y la estabilidad regionales, y pidieron el cese de una mayor escalada.

Asimismo, en el comunicado, denunciaron los ataques lanzados desde Irak por grupos armados respaldados por Irán contra varios países de la región, dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructura crítica.

Si bien valoran sus relaciones con Irak, los seis estados instaron al gobierno iraquí a tomar medidas urgentes y efectivas para detener los ataques lanzados desde su territorio por facciones, milicias y grupos armados.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, causando la muerte del entonces líder supremo de Irán, Ali Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles. Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra bases e intereses israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.

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