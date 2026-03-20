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Pedro Sánchez condenó la guerra contra Irán: "Es ilegal"

El presidente de España, Pedro Sánchez, fue terminante respecto al accionar bélico de la alianza entre Estados unidos e Israel contra Irán.

Por Agencia NA
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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán son “ilegales” y reiteró que el Gobierno español los condena y se opone a la guerra.

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“Estamos en contra de esta guerra. Esta guerra es ilegal, no tiene razón y está causando graves daños”, declaró Sánchez a la prensa al margen de la cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo español subrayó que el conflicto ya provocó víctimas civiles y un aumento del número de refugiados, además de generar efectos negativos en la economía global, “especialmente en los países del Sur Global, que ya están sufriendo sus consecuencias”.

Sánchez señaló que Europa se basa en los principios de la multilateralidad, la toma de decisiones compartidas, el derecho internacional y la coexistencia pacífica entre naciones y sociedades, y advirtió de que estos principios “se están poniendo en cuestión una vez más” en el contexto de la guerra contra Irán.

Asimismo, consideró que la actual escalada en Irán está interconectada con otros conflictos en Medio Oriente, incluidos los de Gaza, Cisjordania y el Líbano, lo que refleja la complejidad de la situación regional.

En este contexto, el mandatario español defendió que la Unión Europea debe desempeñar un papel activo y mantenerse unida, enviando una señal clara en favor del multilateralismo y del respeto al derecho internacional.

Sánchez insistió en que es necesario impulsar una solución diplomática a la crisis y reiteró que Europa debe implicarse en los esfuerzos para reducir la tensión y evitar una mayor escalada del conflicto.

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