Israel bombardea barcos de guerra iraníes en el mar Caspio

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este jueves que su Fuerza Aérea lanzó una ola de ataques contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, a unos 1.200 kilómetros del territorio israelí.

Se trata del primer ataque de la aviación de Israel contra la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva, el pasado 28 de febrero.

“Durante los ataques, los cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron objetivos en las instalaciones portuarias y bases de la Armada iraní, donde se encontraban estacionadas decenas de buques militares, incluyendo buques lanzamisiles y patrulleros”, afirma un comunicado militar. La operación fue coordinada desde un centro de mando aéreo en Israel, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Algunas de las embarcaciones atacadas, sostienen los militares israelíes, estaban equipadas con “sistemas de vigilancia aérea y misiles antisubmarinos”.

Asimismo, las FDI señalaron que fue atacado un centro de mando portuario desde el que se coordinaban operaciones navales en el mar Caspio, así como infraestructuras centrales destinadas a la reparación y mantenimiento de buques de la Armada iraní.

Primer ataque de este tipo

De acuerdo con Israel , el puerto atacado servía para sostener “actividades operativas” en la zona y la ofensiva habría afectado tanto a las instalaciones como a las embarcaciones adyacentes. Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas de Israel atacan esta zona de Irán, tanto en este conflicto como en la conocida como Guerra de los doce días que llevó a cabo contra el país persa en junio de 2025.

Tras 20 días de intensos ataques a lo largo de territorio iraní, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

A la vez, quince personas han muerto en territorio israelí por los ataques de represalia de Irán, y cuatro en territorio palestino. Al mismo tiempo, los ataques de Israel en Líbano ya dejan más de mil muertos.