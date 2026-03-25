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Guerra

La Casa Blanca advierte que Trump "desatará el infierno" si Irán no llega a un acuerdo

La secretaria de prensa del gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, lanzó una dura advertencia para el gobierno iraní.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a “desatar el infierno” sobre Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, advirtió la Casa Blanca el miércoles.

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“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, reportó la cadena CBS News.

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Karoline Leavitt

Karoline Leavitt

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno”, dijo Leavitt. “Irán no debería volver a cometer ese error”, remarcó.

Por otra parte, Leavitt afirmó que Estados Unidos e Irán siguen inmersos en conversaciones de paz, a pesar de que los medios estatales iraníes informaron que Teherán había rechazado el plan de Washington para poner fin a la guerra.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo Leavitt al ser preguntada sobre la posición iraní, y añadió que había “elementos de verdad” en las informaciones de los medios de comunicación sobre los detalles de un plan estadounidense de 15 puntos que establecía exigencias a Teherán.

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