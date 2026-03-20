Trump autoriza levantamiento temporal de sanciones al crudo iraní

El presidente estadounidense Donald Trump decidió que las sanciones al crudo iraní se suspendan por un período de 30 días en medio de la guerra en Oriente Medio,

Pero el levantamiento no es total, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bissent, aclaró que será aplicando solo al petróleo ya en tránsito y no a nuevos pedidos mientras continúa la preocupación mundial por el suministro del “Oro Negro”, así lo afirmó la cadena árabe Al Jazeera.