sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida

Trump autoriza levantamiento temporal de sanciones al crudo iraní

La flexibilización no aplica a todo el petróleo del país árabe.

Por Agencia NA
trump

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Estados Unidos levantará temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump decidió que las sanciones al crudo iraní se suspendan por un período de 30 días en medio de la guerra en Oriente Medio,

Pero el levantamiento no es total, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bissent, aclaró que será aplicando solo al petróleo ya en tránsito y no a nuevos pedidos mientras continúa la preocupación mundial por el suministro del “Oro Negro”, así lo afirmó la cadena árabe Al Jazeera.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica
Alimentación

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para matar tipos malos
Guerra

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina
Esacándalo

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan
SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta
Primera Nacional

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano
Rendimientos

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano