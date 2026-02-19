El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

Las primeras imágenes del paro general en San Juan reflejan una jornada con fuerte impacto en distintos sectores. Calles con menor circulación, persianas bajas en algunas dependencias y paradas de colectivo vacías marcaron el pulso de la medida de fuerza.

Tal como se había anticipado, este jueves no funciona el servicio de transporte público, lo que generó complicaciones para quienes debían trasladarse por trabajo. Tampoco abren sus puertas los bancos t la administración pública, en adhesión a la huelga.

En el ámbito de la salud pública, los centros de salud y hospitales trabajan únicamente con guardias mínimas, garantizando la atención de urgencias pero sin turnos programados.

