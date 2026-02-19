jueves 19 de febrero 2026

Medida de fuerza

Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué funciona y qué no en San Juan

La central apuesta a “paralizar” el país. No habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes. En paralelo, el Congreso sesiona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

Lee más: Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 sin movilización y aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

Se espera que con el cambio de la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima.

En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical

Qué funciona y qué no en San Juan

Cabe destacar que durante la jornada del jueves no funcionará el servicio de transporte público ni los bancos, y no habrá actividad en las escuelas públicas, la Universidad Nacional de San Juan y los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, que solo trabajarán con guardias mínimas.

