Baistrocchi niega reuniones con LLA pero aclara que su único límite es el kirchnerismo

Emilio Baistrocchi salió a aclarar los rumores sobre un supuesto acercamiento a La Libertad Avanza y negó que existan reuniones o negociaciones en curso con el espacio libertario.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el líder de Hacemos y referente de Provincias Unidas en la provincia fue contundente: “No me reuní con nadie de La Libertad Avanza. A José (Peluc) lo conozco desde hace mucho y tenemos diálogo, pero no nos hemos reunido ni hablado de ese tema”.

Baistrocchi explicó que mantiene vínculos personales con distintos dirigentes políticos, aunque eso no implica acuerdos partidarios. “La semana pasada,por ejemplo, me junté con Andrés Chanampa, diputado provincial, porque somos amigos, pero no por otra cosa”, ejemplificó.

De cara al futuro, el ex intendente capitalino sostuvo que cualquier definición se evaluará más adelante. “Veremos en el 2027 si se da alguna alianza, pero este año no vamos a tomar ninguna decisión. Charlaremos con distintos partidos, generaremos nuestra posición y tomaremos una decisión partidariamente”, afirmó.

Además, dejó en claro cuál es su límite político: “Lo único que sé es con quién no haría alianza y es con el kirchnerismo”. No obstante, aclaró que hablar de alianzas no implica un pase formal a otra fuerza. “Igual son alianzas, no es irse de un partido ni hacerse de otro”, concluyó.

De esta manera, Baistrocchi buscó bajar el tono a las versiones que lo ubicaban cerca del oficialismo nacional y ratificó que, por ahora, no habrá movimientos en el tablero político sanjuanino.