jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Camino al 2027

Baistrocchi niega reuniones con LLA pero aclara que su único límite es el kirchnerismo

El referente de Hacemos se refirió a los rumores sobre un posible acercamiento al partido de Javier Milei y habló sobre eventuales alianzas de cara a las próximas elecciones.

Por Florencia García
image

Emilio Baistrocchi salió a aclarar los rumores sobre un supuesto acercamiento a La Libertad Avanza y negó que existan reuniones o negociaciones en curso con el espacio libertario.

Lee además
tras el salto de facundo valentin a lla, ¿que decision tomara el pj?
En la mira

Tras el salto de Facundo Valentín a LLA, ¿qué decisión tomará el PJ?
la cgt san juan informo un 70% de acatamiento del paro y advirtio que la lucha seguira en la justicia
Reclamo

La CGT San Juan informó un 70% de acatamiento del paro y advirtió que la lucha seguirá en la Justicia

En diálogo con Tiempo de San Juan, el líder de Hacemos y referente de Provincias Unidas en la provincia fue contundente: “No me reuní con nadie de La Libertad Avanza. A José (Peluc) lo conozco desde hace mucho y tenemos diálogo, pero no nos hemos reunido ni hablado de ese tema”.

Baistrocchi explicó que mantiene vínculos personales con distintos dirigentes políticos, aunque eso no implica acuerdos partidarios. “La semana pasada,por ejemplo, me junté con Andrés Chanampa, diputado provincial, porque somos amigos, pero no por otra cosa”, ejemplificó.

De cara al futuro, el ex intendente capitalino sostuvo que cualquier definición se evaluará más adelante. “Veremos en el 2027 si se da alguna alianza, pero este año no vamos a tomar ninguna decisión. Charlaremos con distintos partidos, generaremos nuestra posición y tomaremos una decisión partidariamente”, afirmó.

Además, dejó en claro cuál es su límite político: “Lo único que sé es con quién no haría alianza y es con el kirchnerismo”. No obstante, aclaró que hablar de alianzas no implica un pase formal a otra fuerza. “Igual son alianzas, no es irse de un partido ni hacerse de otro”, concluyó.

De esta manera, Baistrocchi buscó bajar el tono a las versiones que lo ubicaban cerca del oficialismo nacional y ratificó que, por ahora, no habrá movimientos en el tablero político sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner cumple 73 años: pintadas, mensajes y el saludo de los dirigentes peronistas

Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué funciona y qué no en San Juan

El cruce entre "Pepe" Villa y Marcelo Arancibia en redes: uno lo trató de mentiroso y el otro lo mandó a leer "El otoño del patriarca"

Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Cerró sus puertas una clásica fábrica de dulces y alfajores de Córdoba

Di Tullio denunció en la Justicia a Sturzenegger y Quirno por el escándalo de Cancillería

Reforma laboral: Los puntos más salientes del dictamen oficialista, y quiénes lo firmaron

El proyecto de reforma laboral del peronismo: Jornada más corta, participación en ganancias, licencias ampliadas y aguinaldo para monotributistas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comenzo el paro general de la cgt contra la reforma laboral: que funciona y que no en san juan
Medida de fuerza

Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué funciona y qué no en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas