jueves 19 de febrero 2026

Reclamo

La CGT San Juan informó un 70% de acatamiento del paro y advirtió que la lucha seguirá en la Justicia

"Este país lo hicieron los trabajadores", aseguró Eduardo Cabello y calificó como "histórico" el paro general. También defendió la unidad sindical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, calificó como histórico el paro general realizado este jueves contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En una conferencia de prensa en la sede sindical de calle España, el dirigente informó que el nivel de acatamiento en la provincia alcanzó un 70%.

image

Según aseguraron desde la central local, la medida de fuerza tuvo un impacto notable en el sector público, con un 40% de adhesión en el Centro Cívico, y llegó al 60% en los hospitales, mientras que en las municipalidades la paralización fue casi total. Cabello destacó que la jornada comenzó a la medianoche en los proyectos mineros, donde gremios como AOMA, gastronómicos y otros sectores se sumaron a la protesta para evitar que la reforma "planche" los salarios y elimine derechos adquiridos.

Cabello aseguró que el paro no tiene motivaciones políticas partidarias, sino que responde a la defensa de las leyes laborales. "Le estamos haciendo un paro a Milei no a Orrego", aclaró. Y sostuvo que la medida es una de las más significativas de las que tenga memoria porque se trata de proteger lo que a los argentinos les ha costado sangre y muchas luchas.

image

El líder sindical profundizó en las razones por las cuales rechazan la reforma que se debate en el Congreso. Señaló que el proyecto pretende transformar jornadas de 8 horas en 12 horas diarias, simplificando la liquidación de horas extras y eliminando beneficios en el cálculo de vacaciones y aguinaldos.

image

Calificó la medida como “histórica” y uno de los paros más significativos de los que se tenga memoria, subrayando que no tiene un trasfondo partidario, sino que se trata de la defensa de los derechos de los trabajadores. Sostuvo que “este país lo hicieron los trabajadores y los empresarios”, destacando que la nación se levantó “ladrillo a ladrillo” desde abajo por la gente que labora.

También dijo que la sociedad, quizás por cansancio, dio un “cheque en blanco”en las últimas elecciones pensando que las cosas cambiarían, pero que “todo sigue siendo lo mismo”.

También alertó sobre la situación económica general, mencionando que hay 20.000 empresas cerradas y que el espíritu de sacrificio de los argentinos no será quebrado. Además, adelantó que si la ley se aprueba, recurrirán a la Justicia argentina por considerar que existen puntos inconstitucionales.

Unidad sindical y ausencias en la mesa

La conferencia contó con la presencia de referentes de las dos CTA y diversas organizaciones sociales como la UTEP, Amas de Casa, Martín Fierro y la Corriente Clasista y Combativa. Sobre la ausencia de algunos rostros visibles de gremios como Pepe Villa de UPCN o Alfredo Duarte de ATSA en la mesa principal, Cabello pidió "no buscar problemas donde no los hay".

image

Aseguró que muchos dirigentes se encontraban en ese momento realizando relevamientos en sus respectivos sectores, como el Centro Cívico o los hospitales, para asegurar que el paro se desarrollara con normalidad y sin disturbios. Remarcó que la CGT San Juan está unida y que, de lo contrario, no habrían convocado a la medida de fuerza ni dado libertad de acción a sus bases.

image

Voces

Sergio Calderón, representante de la CTA, coincidió en que la ley en debate no favorece a los trabajadores y que sus 200 artículos apuntan a la precarización laboral y a un retroceso de 120 años en derechos. Advirtió que la normativa solo busca beneficiar a las patronales y facilitar los despidos, atacando directamente a la familia trabajadora.

image
image

Por su parte, Cristóbal Carrizo, de ATE, denunció que el gobierno nacional intenta descalificar a los representantes sindicales y advirtió que la reforma laboral conduce a una esclavitud total. Carrizo subrayó la difícil situación económica al señalar que hoy no existe la clase media, sino trabajadores formales que son pobres o indigentes porque sus salarios no cubren la canasta básica. Finalmente, ambos dirigentes recalcaron que la unidad de las tres centrales obreras es un mensaje claro de que la lucha no será abandonada.

Embed - Conferencia de prensa en CGT San Juan por el paro general | Tiempo de San Juan

Temas
