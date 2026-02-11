miércoles 11 de febrero 2026

Medida de fuerza

Pilotos de líneas aéreas harán un paro este miércoles: qué franja horaria afectará

Alcanzará a los vuelos nacionales e internacionales en Aeroparque y Ezeiza.

Por Agencia NA
image

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro para este miércoles entre las 15 y las 18 en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral. A la vez que ratificaron su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La medida afectará a los vuelos programas, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza para ese lapso horario y tendrá posteriormente consecuencias en los servicios posteriores a raíz del denominado “efecto dominó”, ya que los vuelos que no pudieron partir en el horario establecido, repercutirán en los horarios de retorno y, consecuentemente, en las nuevas partida.

Esta decisión de concretar una medida de fuerza, según indicó el gremio en el comunicado, responde a un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias. Según la cúpula sindical, las normativas propuestas vulneran derechos fundamentales del sector.

“En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h”, comienza señalando el comunicado difundido por la red social X.

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”, agrega.

Y destacaron que, “esta medida se instruye en respuesta a la convocatoria, emitida por la CATT, a la cual estamos adheridos.

Por otra parte, informan que, “que : : , lo que generará demoras operativas”.

Cronograma de actividades gremiales

Horarios y puntos de encuentro para anticipar el impacto en la jornada:

  • 14:00 h - Movilización al Congreso:
  • Punto de reunión: Intersección de Av. Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña, CABA.
  • Participantes: Pilotos, oficiales y representantes de diversos sindicatos aeronáuticos y del transporte.
  • 15:00 a 18:00 - Cese de Actividades:
  • Se llevará a cabo una paralización total de tareas durante tres horas en las terminales aéreas de Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
  • Los vuelos programados para salir o arribar entre las 15:00 y las 18:00 h sufrirán alteraciones operativas.
  • Afectación de Terminales: Las complicaciones se concentrarán en los dos núcleos aeroportuarios más importantes de la región metropolitana.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que no se sumará a este cese de actividades, lo que garantiza la continuidad de los servicios de control de tráfico aéreo, a pesar de las interrupciones en el mando de las aeronaves.

Las compañías aéreas recomiendan a sus pasajeros, contactar con la compañía antes de dirigirse a la terminal para verificar el estado de su vuelo y posibles cambios en el itinerario.

La conducción de APLA ha reiterado que esta es una medida de autodefensa ante lo que consideran un avance legislativo perjudicial. La magnitud de la movilización y el paro de tres horas proyectan una tarde de alta complejidad para el sistema de transporte argentino.

