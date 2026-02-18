miércoles 18 de febrero 2026

Justicia

Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Fue por “falta de acción” de la denunciante, que se quedó sin abogados patrocinantes.

Por Agencia NA
image

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 de la ciudad de Buenos Aires sobreseyó este miércoles al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa por abuso sexual en su contra.

Así lo determinó el tribunal, que apeló a la falta de acción luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, se quedara sin representación legal tras la renuncia de tres abogados de manera consecutiva.

De todos modos, la denunciante Rakauskas adelantó en declaraciones a Radio Rivadavia que apelará la decisión, al aclarar que no sabía que no recibiría notificaciones vía electrónica o por cédula de los apercibimientos de la Justicia para que presentara un abogado.

El pasado 12 de febrero, la fiscal Monica Cuñarro había pedido el sobreseimiento de Espinoza.

Cómo venía el caso

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de Espinoza contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, y dispuso su libertad provisoria y la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Según la denuncia de Rakauskas, el imputado se habría reunido con ella en su departamento en tres ocasiones con fines laborales, y en una de ellas, en mayo de 2021, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados a pesar de su resistencia.

