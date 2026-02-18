miércoles 18 de febrero 2026

Congreso

La ley de financiamiento universitario quedará para marzo

La Reforma Laboral consume todas las energías del oficialismo, que posterga el tratamiento de esta ley pese a incluirla en Extraordinarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal cual había trascendido previamente, el Poder Ejecutivo incluyó este miércoles en el decreto prorrogando el período extraordinario el tratamiento de una reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El proyecto todavía no ha sido enviado al Congreso, pero se conocen detalles del mismo, como así también la certeza del Gobierno de contar con los votos para aprobarla. No obstante ello, envió la iniciativa esta semana corta, pero sabe que el tratamiento del tema quedará para el mes de marzo.

En rigor, trascendió que la intención original era emitir un rápido dictamen para ver si el proyecto podía ser incluido en este “rush” de extraordinarias, pero al final el tema quedará planteado para ser tratado a la brevedad.

En el Gobierno aseguran que el respaldo parlamentario está garantizado gracias a los bloques aliados y sectores dialoguistas —incluidos legisladores de Provincias Unidas— y calculan un piso de 131 votos para su aprobación. El objetivo es obtener la media sanción a partir de marzo y revertir el karma que el tema se ha convertido para esta administración, con dos leyes impuestas por la oposición sobre el tema, en los años 2024 y 2025, con sendos vetos presidenciales, uno de los cuales fue revertido.

En las últimas semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron miembros del comité ejecutivo del organismo, que reúne a las 56 universidades nacionales, y se trabajó sobre una agenda técnica que abarca salarios, gastos operativos y pautas de previsibilidad presupuestaria.

Según ha trascendido, la iniciativa del Gobierno no elimina formalmente la ley actualmente vigente —aprobada en 2025, vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso—, pero sí busca modificar el esquema de actualización automática y la distribución de fondos. El nuevo texto propondría reemplazar la indexación por aumentos escalonados acompañados de revisiones periódicas.

El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento para las universidades respecto de los montos previstos para 2025. También prevería una instancia de revisión en junio para evaluar posibles desfasajes entre las alzas aplicadas y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras tanto, Casa Rosada apela la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, luego de que un juez de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

En el Gobierno buscan evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La estrategia oficial apunta a cerrar el capítulo en el Congreso con una norma que reemplace a la actual.

En paralelo, ya se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia, y el Ejecutivo insiste en que también impulsará modificaciones a esa normativa durante este año.

