Jueves inestable y con lluvia ligera en San Juan

El jueves se presentará en San Juan, Argentina , con un clima que mezcla calor moderado y condiciones algo inestables, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . La jornada tendrá algunas lluvias dispersas por la mañana y mejorías parciales hacia la tarde, con condiciones ideales para planificar actividades al aire libre con precaución ante la posibilidad de chaparrones aislados.

La temperatura mínima prevista rondará los 16 °C , con un ascenso gradual durante la mañana. Para las horas más cálidas, el termómetro alcanzará máximas de 28 °C , en un típico día de verano con humedad moderada e presencia de vientos del sudeste soplando con intensidad ligera a moderada.

El cielo se presentará con chaparrones al inicio de la jornada, una probabilidad de lluvia de entre el 10 % y el 40 % y visibilidad regular en las primeras horas. Con el correr del día, se espera que el cielo quede parcialmente nublado, aunque no se descarta la persistencia de algunos intervalos con lluvia débil o lloviznas aisladas.

La salida del sol se dará temprano por la mañana y la puesta será cerca del atardecer, aprovechando las largas horas de luz propias del verano en Cuyo. Las condiciones de viento y nubosidad harán que la sensación térmica varie levemente a lo largo del día, con mañanas más frescas y tardes cálidas, sin llegar a temperaturas extremas para esta época del año.