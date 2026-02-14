sábado 14 de febrero 2026

Fecha especial

San Valentín: de la conmemoración del santo martir a los saludos en redes sociales

Los enamorados celebran su día, pero ¿conocen todos el origen del tradicional festejo? Un poco de historia y su evolución hasta su máxima expresión en el mundo moderno.

Por Agencia NA
image

Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha que, con el paso de los siglos, combinó tradición religiosa, relatos medievales y, en la actualidad, gestos públicos de afecto que van desde regalos hasta mensajes en redes sociales.

Entre las cenas, los bombones y las rosas, poco lugar queda para recordar que se debe a una conmemoración de origen católico por las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.

El sitio oficial del Vaticano sostiene que se conmemora al ciudadano y obispo italiano que habría nacido hacia el año 197 después de Cristo y es recordado por su labor caritativa así como era un admirador de las flores que regalaba a las parejas comprometidas.

Aunque con ciertos debates de por medio sobre el día exacto, en la misma fecha habría sido asesinado quien se entendió como sacerdote y mártir. Después de haber realizado varias curaciones significativas, fue decapitado por disposición del emperador Claudio II, porque no habría querido renunciar al cristianismo.

La celebración surgió por primera vez en el año 494, de la mano del papa Gelasio I y, con el avance de la Edad Media, el culto al santo se difundió en monasterios de Francia e Inglaterra donde comenzó a vincularse con la idea del amor romántico.

Uno de los hitos culturales que fortaleció esa asociación fue un escrito del poeta inglés Geoffrey Chaucer, quien aludió al 14 de febrero como el día en que las aves elegían pareja, así reforzó el simbolismo entre la fecha y el enamoramiento.

Con el paso de los siglos, la fecha dejó de limitarse al calendario litúrgico y se extendió a distintos países como una celebración vinculada al amor y la pareja. En la actualidad, el 14 de febrero se traduce en cenas, obsequios y mensajes en redes sociales, prácticas que actualizan una tradición con más de quince siglos de historia.

