Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Manchester City recibe este miércoles al Fulham , en el marco de la fecha 26 de la Premier League . El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El partido será transmitido en Argentina por a plataforma Disney+

Por su parte, el Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón, visita este miércoles al Sunderland en el marco de la fecha 26 de la Premier League. El encuentro se disputa desde las 17.15 horas de la Argentina en el Stadium of Light, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Cómo ver en vivo Sunderland vs Liverpool

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go.