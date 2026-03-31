Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Luego de jornadas con calor intenso en los primeros días del otoño, el tiempo comenzará a mostrar un cambio en San Juan. El pronóstico oficial prevé condiciones inestables para este miércoles 1 de abril, especialmente durante las primeras horas del día.

"Bloqueo atmosférico" El calor no se va: alerta por altas temperaturas para el arranque de semana en San Juan

Intenso El calor sigue sin despedirse: este martes se espera una máxima de 36 grados en San Juan

Según el reporte, durante la madrugada se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 40% y el 70%. En ese tramo, la temperatura máxima sería de 28°C y el viento soplará del sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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Hacia la mañana, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura se ubicará en torno a los 22°C, con viento del sector Sureste entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera una máxima de 28°C, marcando un descenso respecto a días anteriores. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. En tanto, por la noche, el tiempo se mantendrá estable, con una temperatura cercana a los 23°C y viento nuevamente del sector Sur.

De esta manera, el informe refleja un alivio térmico tras varios días con máximas que superaron los 35°C en la provincia.