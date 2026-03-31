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Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas durante la madrugada del miércoles y un descenso de la temperatura, luego de varios días con máximas elevadas en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de jornadas con calor intenso en los primeros días del otoño, el tiempo comenzará a mostrar un cambio en San Juan. El pronóstico oficial prevé condiciones inestables para este miércoles 1 de abril, especialmente durante las primeras horas del día.

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Según el reporte, durante la madrugada se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 40% y el 70%. En ese tramo, la temperatura máxima sería de 28°C y el viento soplará del sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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Hacia la mañana, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura se ubicará en torno a los 22°C, con viento del sector Sureste entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera una máxima de 28°C, marcando un descenso respecto a días anteriores. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. En tanto, por la noche, el tiempo se mantendrá estable, con una temperatura cercana a los 23°C y viento nuevamente del sector Sur.

De esta manera, el informe refleja un alivio térmico tras varios días con máximas que superaron los 35°C en la provincia.

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