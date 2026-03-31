El nuevo Citroën C4 híbrido ya está en San Juan: descubrilo en Citroën Lorenzo

Tras su exitosa presentación en la costa argentina, el nuevo Citroën C4 , en sus versiones Plus y Max —ambas equipadas con motorización híbrida—, ya está disponible en la provincia de San Juan.

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De la mano de Citroën Lorenzo , este lanzamiento marca un hito para la marca en el país, al tratarse de su primer modelo electrificado comercializado en el mercado argentino.

Desde ahora, los clientes de la marca en San Juan pueden acceder a este renovado modelo. El nuevo Citroën C4 propone un concepto moderno y con fuerte personalidad, expresando de manera contundente la identidad de diseño de la marca. Desde su debut en Europa, se posicionó como uno de los referentes del segmento C Hatch, destacándose por una estética distintiva que no pasa desapercibida.

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Su silueta combina elegancia, aerodinámica y fluidez propia de los crossovers, junto con la robustez y la posición de manejo elevada características de los SUV. A esto se suma una nueva interpretación del programa Citroën Advanced Comfort®, que prioriza el bienestar de los ocupantes y ofrece un nivel de confort integral y moderno.

El lanzamiento oficial del nuevo Citroën C4 en Argentina está previsto para marzo, momento en el que se darán a conocer en detalle las especificaciones técnicas de cada versión y sus precios.

Conoce más sobre el vehículo y las novedades de Citroën

En San Juan, el nuevo Citroën C4 híbrido y todas las novedades de la marca francesa se encuentran disponibles Citroën Lorenzo, concesionario oficial en la provincia, ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575.

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Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.

https://www.grupolorenzo.com.ar/