Las megaempresas de la energía con negocios mineros en San Juan que van por Transener

Parque Solar Guañizuil en Iglesia, Central Puerto. Gigantes del sector energético, varios con base en San Juan, compiten por quedarse con una pieza clave del sistema eléctrico argentino.

El proceso de privatización de Transener, la compañía que opera el sistema de transporte de energía en extra alta tensión en la Argentina, entró en cuenta regresiva y despertó el interés de algunos de los principales jugadores del sector energético: en esa carrera aparecen empresas con vínculos con la minería y, en varios casos, con presencia concreta en San Juan .

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Transener es una empresa transportista de electricidad que controla más de 15 mil kilómetros de líneas de alta tensión en todo el país. La licitación del gobierno de Milei tiene un precio base de 206 millones de dólares y recibirá ofertas hasta el próximo 14 de abril, informó Iprofesional.

La definición de la licitación marcará quién quedará a cargo de un servicio clave en un contexto donde la demanda energética de la minería -especialmente del cobre- aparece como uno de los grandes motores a futuro. De hecho, semanas atrás un gran revuelo sacudió a esta provincia cuando se conoció que el ENRE concedió la disponibilidad de uso de la Línea de 500 kV a la minera Vicuña, 50% en manos de Lundin y 50% en BHP.

En ese escenario, ahora se conoció que hay varios interesados en Transener, que no solo tienen espalda financiera, sino también inversiones vinculadas a proyectos mineros y energías renovables en San Juan.

Los pesos pesados

Uno de los nombres que aparece es Pampa Energía, que actualmente ya posee el 50% de Transener. La compañía aceptó resignar ciertos derechos contractuales para poder competir en la licitación y quedarse con el control total, informó Iprofesional. En los últimos años, directivos de la firma han visitado San Juan en reiteradas oportunidades, especialmente para interiorizarse sobre el desarrollo energético local, incluida la fábrica de paneles solares de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

Otro actor de peso es Edenor, controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. El grupo tiene un pie creciente en la minería con exploraciones de cobre en Catamarca y proyectos de litio en distintas zonas del NOA. Pero el dato clave para San Juan es otro: Manzano, a través de Compañía Minera Aguilar S.A., se quedó recientemente con cuatro áreas de exploración en el departamento Iglesia, en licitaciones del IPEEM, consolidando su desembarco en la provincia.

La lista sigue con Genneia, una de las principales generadoras de energía renovable del país, liderada por Jorge Brito. La empresa tiene una presencia consolidada en San Juan, donde opera cuatro parques solares: Ullum I, II y III, y Sierras de Ullum, además de Tocota III.

A esto se suma el anuncio realizado el año pasado de una inversión de 110 millones de dólares para desarrollar el Parque Solar San Juan Sur, en el departamento Sarmiento, con el objetivo de seguir ampliando la oferta energética para grandes usuarios, entre ellos, proyectos mineros.

Otra gigante interesada

También figura Central Puerto, otra de las grandes energéticas nacionales con vinculaciones aceitadas al Ministerio de Economía de la Nación. La empresa viene profundizando su vínculo con la minería: tiene participación en la canadiense AbraSilver Resource, que desarrolla el proyecto de plata Diablillos, en Salta, y el proyecto de cobre La Coipita, en San Juan.

En paralelo, la firma avanza en infraestructura energética en esta provincia: recientemente fue autorizada para desarrollar un parque fotovoltaico y conectar el proyecto Huenuc al sistema eléctrico, con la mira puesta en abastecer la futura demanda de los emprendimientos cupríferos.

Además, Central Puerto ya tiene presencia concreta en territorio sanjuanino desde 2023, cuando a través de su afiliada Proener adquirió el 100% de Cordillera Solar VIII, operadora del Parque Solar Guañizuil 2A, ubicado en Iglesia. Se trata del tercer parque solar más grande del país, inaugurado en 2021.

Más interesados

Entre los otros interesados aparecen Edison Energía, el grupo encabezado por los hermanos Neuss y con vínculos cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, y el grupo Sielecki, socio de Pampa Energía en Transportadora de Gas del Sur (TGS), junto a un fondo de inversión estadounidense especializado en el sector eléctrico.

Con este mapa de actores interesados, la licitación de Transener deja de ser solo una operación energética para convertirse en una interesante jugada de inversión.