San Juan busca médicos: todos los detalles para sumarse al sistema de salud provincial

El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha una importante convocatoria laboral destinada a profesionales de la medicina que deseen integrarse al sistema sanitario provincial. Esta iniciativa busca fortalecer la atención médica en la región, buscando cubrir vacantes en "todas las especialidades médicas" existentes. Se trata de una oportunidad clave para el desarrollo profesional en el ámbito público, apuntando a mantener la correcta prestación de servicios de salud para los sanjuaninos.

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Para acceder a estos cargos, no se especificó cuántos hay vacantes, los interesados deben cumplir con requisitos académicos y profesionales estrictos que garantizan la idoneidad del personal. Es indispensable contar con el Título de Médico y la Matrícula habilitante. Asimismo, se exige que las residencias estén certificadas por el Ministerio de Salud de la Nación y que el postulante posea la debida Certificación de Especialidad, asegurando así que los nuevos integrantes cuenten con el respaldo institucional y la formación necesaria para las tareas asignadas.

El proceso de postulación se ha diseñado para ser accesible, ofreciendo tanto canales digitales como presenciales. Quienes opten por la vía electrónica, deben enviar su currículum vitae a las direcciones de correo: [email protected] o [email protected]. Es fundamental que en el apartado de "Asunto" se especifique claramente la frase "Postulante Médico" para facilitar la clasificación del perfil por parte del equipo de selección.

Para aquellos profesionales que prefieran realizar el trámite de manera personal, la provincia dispuso oficinas de atención directa. Los interesados pueden acercarse a la "Dirección de Talento Humano", ubicada en el Ministerio de Salud de San Juan, específicamente en el 3° Piso, Núcleo 2 del Centro Cívico. Además, para resolver dudas o solicitar información adicional, se encuentra habilitada la línea telefónica 264 4307460, donde se brindará asesoramiento sobre la documentación a presentar.

Contexto de alta demanda

El sistema de salud pública de San Juan atraviesa una transformación profunda, marcada por un crecimiento exponencial en la demanda que alcanzó los 5,6 millones de consultas ambulatorias en 2025, un 62% más que en 2023. Este fenómeno es impulsado por un sector privado que el Ministerio de Salud define como "expulsivo" debido a los altos costos de los copagos (plus médicos), el valor de los medicamentos y una excesiva burocracia que demora trámites simples, como autorizaciones de radiografías, hasta una semana, tal y como explicó el ministro Amílcar Dobladez en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

Como resultado, incluso ciudadanos con obra social o prepaga optan por el sistema estatal, atraídos por la gratuidad total, la disponibilidad de servicios de alta complejidad exclusivos del sector público y una mayor accesibilidad lograda mediante la digitalización de turnos, que pasó de 18.000 a 52.000 gestiones mensuales.

Ante este escenario de mayor presión asistencial, donde las cirugías en los departamentos del interior crecieron de 450 a 4.500 anuales, la situación de los médicos es central para sostener el sistema. La provincia responde con una convocatoria masiva para cubrir vacantes en todas las especialidades, buscando fortalecer tanto los hospitales centrales como los Centros de Atención Primaria (CAPS) y los hospitales de la periferia.