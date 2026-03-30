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Transporte

Oficial: cuándo vence el plazo para utilizar la credencial escolar y docente en San Juan

La medida había sido dispuesta para garantizar el acceso al transporte sin costo durante el período de gestión del nuevo beneficio para este 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevos detalles sobre la Credencial Única para el boleto escolar y docente en San Juan.

Nuevos detalles sobre la Credencial Única para el boleto escolar y docente en San Juan.

El Ministerio de Gobierno informó sobre el cierre del plazo para el uso de las credenciales diseñadas para identificar a usuarios del Boleto Estudiantil y Docente Gratuito durante el ciclo 2025. A partir del día 1 de abril, dichas credenciales no serán válidas, y las personas que tengan el Boleto Gratuito podrán aprovecharlo simplemente con su SUBE personal, tanto física como digital.

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Las credenciales del Boleto fueron utilizadas durante el ciclo lectivo 2025 para corroborar el uso correcto del beneficio. En el ciclo 2026, el sistema pasa a la tarjeta SUBE, la cual tendrá acreditada el Boleto, sea una tarjeta física tradicional o la SUBE Digital, siendo innecesaria una credencial adicional para corroborar la información del usuario. Sin embargo, Gobierno dictaminó una prórroga del uso de las credenciales para asegurarle a la comunidad educativa el acceso al transporte sin costo, durante el período de gestión del Boleto Gratuito para este año.

¿En qué casos corresponde recibir el Boleto Gratuito?

El beneficio del pasaje sin costo le corresponde a cualquier estudiante y docente perteneciente a la educación formal, que aparezca en los padrones del Ministerio de Educación o de universidades nacionales.

¿A quienes no les corresponde el Boleto Gratuito?

El Boleto Escolar y Docente Gratuito no alcanza a quienes estén cursando o dictando clases en establecimientos de educación no formal no comprendidos por el Ministerio de Educación, como por ejemplo institutos de danza, cursos idiomáticos, entre otros.

Quienes continúan utilizando la credencial para acceder al Boleto Gratuito

Los estudiantes y docentes que se trasladen a departamentos alejados (Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta) deberán presentar la credencial perteneciente al periodo 2026 en boletería de las empresas para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito.

Estas credenciales serán emitidas por las empresas ya que para acceder al pasaje no se puede utilizar la Sube.

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