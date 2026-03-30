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Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Las hipótesis sobre el ataque que sufrió un prestamista en Chimbas apuntan a un posible conflicto económico, aunque aún no hay grandes certezas. El acusado fue imputado este lunes y le dictaron prisión preventiva por dos meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez.

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez.

A medida que avanza la investigación por el violento ataque contra el prestamista Roberto Pérez en Chimbas, comienzan a surgir distintas hipótesis sobre el trasfondo del hecho. Aunque no hay una versión definitiva, fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que una de las líneas que tomó mayor fuerza apunta a un conflicto económico previo, aunque todo se maneja con cautela y aún no está del todo claro.

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Según esas versiones, el único vínculo detectado hasta el momento entre el imputado, Raúl Marcelo Alcayaga (33) -a quien este lunes le dictaron la prisión preventiva por dos meses-, y la víctima estaría dado por una relación indirecta. Manifestaron que el padre del acusado realizaba trabajos para la suegra de Pérez. A partir de allí, los investigadores reconstruyen posibles conexiones que podrían haber derivado en el violento episodio.

En ese contexto, otra hipótesis sugiere la existencia de una deuda. Siempre de acuerdo a fuentes oficiales, el padre de Alcayaga habría mantenido una deuda con el prestamista, lo que abre la posibilidad de un conflicto por dinero como desencadenante del ataque.

Sin embargo, el escenario no es concluyente. Testigos que presenciaron parte de la secuencia afirmaron haber escuchado gritos durante la agresión, entre ellos la frase “dame la plata, dame la plata”, indicaron las fuentes oficiales. Lo que no pudo determinarse es quién pronunciaba esas palabras -si Pérez o Alcayaga-, un dato clave que podría cambiar la interpretación del hecho.

Avance judicial y acusación

Este lunes, en una audiencia que comenzó a las 13, Alcayaga fue imputado por homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y ensañamiento. El juez de garantías Roberto Montilla le dictó dos meses de prisión preventiva y fijó un año de investigación.

La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Mattar, junto a la ayudante auxiliar Andrea Faraudo. Fiscalía había solicitado prisión preventiva por cuatro meses y no descarta la participación de otras personas.

El hecho

Ocurrió el 17 de marzo por la mañana, cuando el agresor llegó a la casa de Pérez y lo llamó por su nombre. Al salir, la víctima fue atacada con un ladrillo y recibió múltiples golpes en la cabeza.

Una vecina presenció parte del ataque y otro vecino intervino para frenarlo, lo que permitió la fuga del sospechoso.

Embed - Brutal ataque a prestamista

Pruebas y estado de la víctima

Cámaras de seguridad permitieron reconstruir la huida del atacante, que incluso se cambió de ropa y descartó elementos en una bodega cercana. Entre lo secuestrado hay prendas, guantes y un objeto que simulaba ser un arma.

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Pérez sufrió graves lesiones en el cráneo, fue operado y, aunque ya recibió el alta, aún no puede declarar por su estado de salud. Pérez sufrió graves lesiones en el cráneo, fue operado y, aunque ya recibió el alta, aún no puede declarar por su estado de salud.

El sospechoso fue detenido el 27 de marzo en el barrio Los Pinos. En el procedimiento secuestraron ropa y un celular.

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