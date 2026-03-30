El mejor kitesurf de América desembarca en San Juan

Este evento tendrá la participación de 30 riders de distintos países de América, como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia , en un lugar imponente por su geografía y características naturales, el Dique Cuesta del Viento, en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia. Coincidirá con Semana Santa, por lo que se espera una gran afluencia de turismo en este campeonato que atrae público de Argentina y de países vecinos. Tiene organización local y cuenta con el apoyo total del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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El Cuesta del Viento Big Air 2026, es uno de los campeonatos más importantes de kitesurf del continente, con deportistas que logran saltos de gran altura, maniobras técnicas y ejecuciones de alta potencia, que convierten a la competencia en un show aéreo. La edición 2026 se desarrollará bajo un formato de llaves eliminatorias, donde cada heat pondrá a prueba la estrategia, la lectura del viento y la precisión de los competidores.

Además, el Big tendrá un incentivo especial: el ganador de la Copa obtendrá un pasaje aéreo para competir en el destino internacional que elija, con la posibilidad de proyectar su nivel en escenarios de primer orden mundial como Sudáfrica o Europa.

El evento no solo tendrá acción en el agua. Cada jornada culminará con after beach, música en vivo y espacios de encuentro frente a la playa, generando una experiencia integral tanto para deportistas como para turistas y público en general. No solo será una cita deportiva, sino turística y cultural.

Con una convocatoria creciente año tras año, el Cuesta del Viento Big Air reafirma a San Juan como un polo de referencia en el kitesurf internacional. Más que una competencia, el evento representa un punto de encuentro para la comunidad del Big Air latinoamericano, en un entorno donde el viento, la montaña y la adrenalina se combinan para ofrecer un espectáculo único.

Cronograma y entrada del Cuesta del Viento Big Air 2026