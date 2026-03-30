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En Rodeo

El mejor kitesurf de América desembarca en San Juan

La provincia se prepara para recibir el Cuesta del Viento Big Air 2026, que se extenderá hasta el domingo 5 de abril en el Dique Cuesta del Viento, en Rodeo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este evento tendrá la participación de 30 riders de distintos países de América, como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia, en un lugar imponente por su geografía y características naturales, el Dique Cuesta del Viento, en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia. Coincidirá con Semana Santa, por lo que se espera una gran afluencia de turismo en este campeonato que atrae público de Argentina y de países vecinos. Tiene organización local y cuenta con el apoyo total del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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El Cuesta del Viento Big Air 2026, es uno de los campeonatos más importantes de kitesurf del continente, con deportistas que logran saltos de gran altura, maniobras técnicas y ejecuciones de alta potencia, que convierten a la competencia en un show aéreo. La edición 2026 se desarrollará bajo un formato de llaves eliminatorias, donde cada heat pondrá a prueba la estrategia, la lectura del viento y la precisión de los competidores.

Además, el Big tendrá un incentivo especial: el ganador de la Copa obtendrá un pasaje aéreo para competir en el destino internacional que elija, con la posibilidad de proyectar su nivel en escenarios de primer orden mundial como Sudáfrica o Europa.

El evento no solo tendrá acción en el agua. Cada jornada culminará con after beach, música en vivo y espacios de encuentro frente a la playa, generando una experiencia integral tanto para deportistas como para turistas y público en general. No solo será una cita deportiva, sino turística y cultural.

Con una convocatoria creciente año tras año, el Cuesta del Viento Big Air reafirma a San Juan como un polo de referencia en el kitesurf internacional. Más que una competencia, el evento representa un punto de encuentro para la comunidad del Big Air latinoamericano, en un entorno donde el viento, la montaña y la adrenalina se combinan para ofrecer un espectáculo único.

Cronograma y entrada del Cuesta del Viento Big Air 2026

  • Comenzará los días 31 de marzo y 1 de abril con charlas informativas y reconocimiento del circuito. Desde el miércoles y hasta el sábado se disputarán las distintas etapas de competencia entre las 12 y las 18:30, siempre sujetas a las condiciones climáticas. El cierre será el sábado 4 de abril con la gran final y premiación.
  • Por su parte, el After Beach tendrá lugar los días jueves, viernes y sábado desde las 19, a orillas del dique, consolidándose como uno de los grandes atractivos del evento.
  • Con entrada libre y gratuita para la competencia, el Cuesta del Viento Big Air 2026 no solo posiciona a San Juan en el calendario internacional del kitesurf, sino que también se consolida como un motor clave para el turismo y la economía regional, generando una importante ocupación hotelera en Iglesia y zonas aledañas.
  • La organización del evento es 100% local y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, junto al acompañamiento de empresas como Veladero y la marca deportiva HARDWIND.

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