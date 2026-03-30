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Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

El hecho sucedió este lunes por la siesta, cuando un menor observó lo sucedido y dio aviso a las autoridades. El cuerpo de la fallecida fue encontrado en inmediaciones de Mendoza y Calle 16.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hecho trágico se registró este lunes por la siesta, en Pocito, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, donde una mujer se arrojó al Canal Céspedes y, desgraciadamente, fue hallada sin vida a la altura de Mendoza y Calle 16. Según informaron fuentes policiales, a partir de la denuncia del suceso, se llevó adelante un rastrillaje para dar con el cuerpo de la fallecida.

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Personal de bomberos y de las unidades policiales con jurisdicción, como efectivos de la Comisaría 7ma, en la zona participaron del despliegue que se realizó en los alrededores del canal. Acorde indicaron las fuentes, fue un menor el que observó a la mujer cuando se lanzó al caudal y, de inmediato, dio aviso a su madre. Acto seguido, la misma informó a la Policía lo acontecido.

A partir del alerta emitido, se llevó adelante un operativo para dar con la persona que estaba en el agua y que, finalmente, fue encontraba sin signos vitales. Pese a que en el lugar donde se desató la desgracia había una cartera que contenía una sube y otras pertenencias personales, no tenía la documentación de la fallecida, por lo que aún no se logra determinar su identidad.

Con la intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI de Delitos Especiales, se dispuso la entrevista a los testigos para esclarecer los detalles del trágico episodio.

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