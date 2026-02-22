Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson

Una escena que pudo terminar en tragedia generó conmoción este sábado por la tarde en Rawson. Un Fiat rojo volcó y quedó incrustado dentro de un canal de desagüe, tras salirse de la calzada por motivos que aún se investigan.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle López y Planes, entre calles 6 y 7. Según informaron fuentes oficiales, el conductor perdió el control del vehículo y el rodado terminó fuera del asfalto, cayendo parcialmente al interior del cauce.

image

La imagen difundida del auto dentro del canal sorprendió a vecinos de la zona y rápidamente motivó un importante despliegue. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes y asegurar el área, evitando mayores riesgos.

A pesar de la violencia del vuelco y el fuerte impacto visual, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales. Las actuaciones quedaron a cargo de los organismos competentes, que intentan establecer cómo se produjo el accidente.