domingo 22 de febrero 2026

Tremendo

Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson

El siniestro ocurrió este sábado en López y Planes. Bomberos asistieron rápidamente a los ocupantes. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control y el auto terminó fuera de la calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una escena que pudo terminar en tragedia generó conmoción este sábado por la tarde en Rawson. Un Fiat rojo volcó y quedó incrustado dentro de un canal de desagüe, tras salirse de la calzada por motivos que aún se investigan.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle López y Planes, entre calles 6 y 7. Según informaron fuentes oficiales, el conductor perdió el control del vehículo y el rodado terminó fuera del asfalto, cayendo parcialmente al interior del cauce.

image

La imagen difundida del auto dentro del canal sorprendió a vecinos de la zona y rápidamente motivó un importante despliegue. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes y asegurar el área, evitando mayores riesgos.

A pesar de la violencia del vuelco y el fuerte impacto visual, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales. Las actuaciones quedaron a cargo de los organismos competentes, que intentan establecer cómo se produjo el accidente.

