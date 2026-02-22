Una moto con motor robado fue secuestrada en un control en Pocito

Un operativo de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta que tenía pedido de captura vigente por una causa de hurto calificado.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección D-7 en la intersección de calle 5 y Mendoza, en Pocito. Durante el control, los efectivos entrevistaron a la conductora, una joven de 18 años identificada como Argüello, quien manifestó no contar con la documentación del rodado.

Al verificar los datos del vehículo, los policías detectaron que el número de motor no coincidía con el dominio colocado. Tras la consulta correspondiente, se confirmó que el motor registraba pedido de secuestro desde el 13 de enero de 2026, en el marco de una investigación por hurto calificado.

Ante la irregularidad, el Ayudante Fiscal Dr. Andrés Cerutti dispuso el secuestro inmediato de la motocicleta y su traslado a la Comisaría 7°, además de notificar a la conductora sobre las actuaciones judiciales.

Asimismo, se labró acta de infracción por múltiples faltas: la joven no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación ni espejos retrovisores reglamentarios.

image

La causa quedó a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.