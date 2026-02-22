domingo 22 de febrero 2026

Tras un violento asalto

Golpe al robo del guitarrista de Pappo: cayó una sospechosa y hallaron los instrumentos

Una mujer fue capturada en la localidad de Billinghurst tras una investigación que rastreó la transferencia bancaria exigida a Daniel “Alambre” González.

Por Agencia NA
image

El violento asalto que sufrió Daniel "Alambre" González el pasado 15 de febrero en su casa de Caballito comenzó a esclarecerse este sábado tras un importante operativo en el conurbano bonaerense. Una mujer de 35 años fue capturada en el partido de San Martín, señalada como una de las integrantes de la pareja que maniató y golpeó al exguitarrista de Norberto "Pappo" Napolitano para desvalijarle el departamento.

La detención fue llevada adelante por la Policía de la Ciudad, que logró avanzar en la causa gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar a la víctima, además de las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 70.

Durante el ataque, los delincuentes engañaron al músico de 69 años simulando ser vecinos para acceder al ascensor, donde lo encañonaron y lo forzaron a ingresar a su vivienda. Una vez allí, fue amordazado y despojado de guitarras eléctricas, 15 pedales de efectos importados, dinero y pertenencias personales.

image

Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, figuras del rock nacional como Ricardo Mollo habían iniciado una campaña solidaria para asistir al histórico guitarrista. Sin embargo, en el allanamiento realizado en una propiedad de la calle Pueyrredón al 5700, los efectivos porteños -con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- lograron secuestrar once pedaleras, cables, transformadores y otros objetos de valor sustraídos.

image

La imputada fue trasladada a una dependencia policial por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del Dr. Alejandro Ferro, quien supervisa las medidas de rigor. Mientras la comunidad musical celebra la recuperación de gran parte del equipamiento, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo sospechoso, un hombre que ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al robo.

"Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos", habían advertido los colegas del músico en redes sociales, remarcando el incalculable valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.

