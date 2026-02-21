La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a mostrar señales de retroceso en San Juan . A diferencia de otros veranos , cuando los talleres trabajaban al límite de su capacidad en enero y febrero, este año la demanda fue más moderada. Si bien todavía no hay cifras definitivas -la temporada cierra formalmente a fines de febrero o principios de marzo- el balance preliminar no es alentador.

“La demanda ha sido menor que en temporadas anteriores. Esperábamos más afluencia”, reconoció el gerente general de la RTO San Juan, Esteban Labado, a Tiempo de San Juan. Según su estimación, la caída podría ubicarse entre un 15% y un 20% respecto de la temporada pasada.

Durante el verano se registraron los clásicos picos previos a los fines de semana largos, pero no alcanzaron para equiparar el movimiento de años anteriores. “No ha sido como otras temporadas”, resumió.

Las fallas que más se repiten

Más allá del nivel de concurrencia, en los talleres aseguran que el patrón de desperfectos detectados en los vehículos no presenta grandes cambios. Las estadísticas se mantienen estables y no aparecen problemas nuevos de peso.

El “top 3” de fallas más comunes continúa encabezado por los frenos, luces y tren delantero. “Estadísticamente eso se viene manteniendo”, expresó Labado. En todos los casos, el desgaste depende en gran medida del uso del vehículo. Según contó, no es lo mismo un rodado familiar que uno destinado a tareas laborales intensivas.

Sin embargo, hay un dato que el sector destaca como positivo: el parque automotor sanjuanino ha mejorado en comparación con años anteriores. “Si me voy a lo histórico, ha mejorado mucho. Los vehículos están en mejores condiciones y el gasto en arreglos es menor”, aseguró el responsable del taller.

Desde la RTO atribuyen esta evolución a los años consecutivos de controles obligatorios, que permitieron a los conductores anticiparse a los desgastes y mantener un seguimiento más ordenado del estado mecánico de sus unidades.

Cuánto cuesta hacer la RTO en San Juan en febrero de 2026

Las tarifas vigentes distinguen por tipo y antigüedad del vehículo.

Auto / Sedán

Hasta 3 años: Oblea de DNRPA

De 3 a 7 años: $30.000

Mayor a 7 años: $30.000

SUV / Camioneta / Furgón

Hasta 3 años: Oblea de DNRPA

De 3 a 7 años: $37.000

Mayor a 7 años: $37.000