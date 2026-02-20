Facturación nivelada: sólo cuatro comercios sanjuaninos se sumaron hasta el momento

Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.

Todavía el sistema de facturación nivelada no logra tener una adhesión importante por parte del comercio sanjuanino. Desde la distribuidora eléctrica Naturgy informaron que solamente cuatro negocios se sumaron al esquema, una cifra muy baja teniendo en cuenta los beneficios de la medida dada a conocer el año pasado por el EPRE.

Repercusiones Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

La facturación nivelada es un sistema voluntario y optativo que busca darles mayor previsibilidad a los comerciantes para abonar su boleta, al distribuir de manera más equilibrada el costo de la energía eléctrica a lo largo del año, brindando mayor previsibilidad y estabilidad financiera al sector. No obstante, aún no consigue adhesión por parte de los empresarios.

Naturgy informó que hasta el momento solamente cuatro comercios han decidido adoptar la modalidad, lo que representa un número bajo para lo esperado. La medida viene justamente a dar respuesta a un reclamo de los comerciantes por los altos costos de las tarifas de electricidad.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, dijo que es lamentable que aún no se aproveche el beneficio porque le otorga previsibilidad a la actividad. “Al prorratear el gasto, se eliminan los incrementos abruptos en las boletas durante los periodos de mayor consumo, que suelen durar entre cuatro y seis meses”, comentó.

Para Quiroga, el poco interés de anotarse en la facturación nivelada se debe a la falta de conocimiento, información o uso de las nuevas tecnologías para inscribirse. “Aunque el costo total se paga, la distribución uniforme del gasto a lo largo del año facilita la gestión del flujo de caja de la empresa”, indicó. Hizo un llamado a las comerciantes para que se anoten en el esquema que intenta paliar los efectos de los incrementos tarifarios.

Cabe destacar que pueden adherirse voluntariamente a este beneficio aquellos usuarios titulares de las categorías Pequeñas Demandas de Uso General (T1-G) y Medianas Demandas (T2).

Para hacer efectiva la adhesión, es necesario acreditar formalmente que en el domicilio del suministro se realiza efectivamente una actividad comercial en funcionamiento. Asimismo, se requiere constatar que los últimos doce consumos registrados corresponden a dicha actividad y que existe una previsión de continuidad de la misma hacia el futuro.

¿Cómo inscribirse en la facturación nivelada?

El trámite de solicitud está disponible en la Oficina Virtual de Naturgy San Juan para aquellos usuarios que cumplen con los requisitos de categoría y cuentan con perfil 1, la cual se encuentra disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android.

Pasos para realizar el trámite:

El usuario titular debe estar registrado en la Oficina Virtual.

Seleccionar el número de suministro que desea adherir.

Acceder a la pestaña trámites , elegir la opción “Adhesión a Facturación Nivelada” y seguir los pasos indicados .

Una vez ingresada la solicitud, podrá hacer el seguimiento del trámite por ese medio.