Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

La media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Reforma Laboral abrió un abanico de reacciones en el entramado empresario sanjuanino. Entre expectativas favorables, lecturas cautelosas y posturas abiertamente escépticas, los distintos sectores coincidieron en un punto: el impacto real dependerá no solo del texto definitivo, sino también del contexto económico en el que deba aplicarse.

Tiempo de San Juan hizo un sondeo con referentes de los distintos sectores económicos de San Juan quienes destacaron la necesidad de modernizar un régimen laboral considerado “desactualizado” sobre todo en la construcción, comercio y medianas empresas. Otras opiniones del ámbito industrial advirtieron que los cambios, por sí solos, difícilmente modifiquen la dinámica del empleo en un escenario de consumo retraído y actividad en baja. Desde la Cámara Minera de San Juan eligieron la prudencia, evitando fijar posición hasta conocer la sanción definitiva.

Miradas positivas

Dino Minozzi – Federación Económica de San Juan / CAME

Desde la Federación Económica de San Juan y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Dino Minozzi valoró especialmente los cambios vinculados a la litigiosidad laboral.

“Creo que va a provocar que se acabe la industria del juicio, por lo menos como se venía planteando”, sostuvo. Según explicó, el problema no radica en los derechos del trabajador, sino en la incertidumbre que enfrentan muchas empresas ante condenas de montos elevados.

En su análisis, la reforma podría facilitar futuras contrataciones, aunque aclaró que los efectos no serán inmediatos. “Esto no se verá de forma inmediata, va a surgir del aumento de la actividad económica”, señaló.

Minozzi vinculó además la discusión laboral con otros factores estructurales: “La carga tributaria, la carga laboral, la logística y las tarifas son los cuatro ejes que hay que trabajar para que la empresa sea competitiva”.

Dino Minozzi.jpg Dino Minozzi – Federación Económica de San Juan / CAME

Hermes Rodríguez – Cámara de Comercio de San Juan

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan celebró el avance legislativo al considerar que la normativa vigente arrastra décadas sin modificaciones profundas.

“Bienvenido sea una reforma a una ley que está desde el año 74”, afirmó. Rodríguez subrayó la importancia de preservar derechos laborales, pero también advirtió sobre el temor empresarial a la judicialización.

“Muchas veces se evita tomar a una persona por miedo a tomar una causa judicial”, resumió.

Entre los puntos destacados, mencionó la flexibilización en las modalidades de pago de indemnizaciones. “Facilita que haya un entendimiento entre ambas partes”, explicó, aunque remarcó la necesidad de esperar el texto definitivo.

hermes.jpg_57855992.webp Hermes Rodríguez – Cámara de Comercio de San Juan

Ramón Martínez - Cámara de la Construcción

Desde la Cámara de la Construcción relativizaron el impacto directo en la actividad, al recordar que el sector posee un régimen laboral específico.

“En nuestro sector no se toca porque tenemos un contrato laboral distinto”, explicaron. Sin embargo, valoró positivamente el espíritu de la reforma.

“Cualquier actualización es buena para el país. Lo que se estaba trabajando era bastante antiguo”, señaló, al tiempo que destacaron que muchas de las herramientas debatidas ya forman parte del esquema laboral de la construcción.

construccion Ramón Martínez - Cámara de la Construcción. Imagen: Canal 13

Vaso medio lleno

Leonardo de la Vega - Unión Industrial de San Juan

La postura más prudente —y crítica— surgió desde la Unión Industrial de San Juan, donde el eje del análisis estuvo puesto en la coyuntura económica.

“El impacto inmediato no se va a notar”, advirtieron. Según señalaron, la reforma no modifica estructuras actuales ni resuelve el problema central: la caída de la actividad.

“Tenemos una capacidad industrial cercana al 50%. Es difícil pensar en generar nuevos puestos si no podemos sostener los actuales”, remarcaron.

También expresaron inquietud por el mensaje implícito en la reducción de costos laborales. “Pareciera que la única manera de disminuir costos es transformando empleados actuales por nuevos empleados”, plantearon, aunque aclararon que esa lógica no se ajusta a la dinámica industrial.

image Leonardo de la Vega - Unión Industrial de San Juan

Hugo Goransky – miembro de la junta de la Unión Industrial Argentina

El empresario sanjuanino y miembro de la Unión Industrial Argentina optó por una reflexión moderada y enfocada en la realidad local y aseguró que hay que mirar el vaso medio lleno por la dificultad de la industria en rotar personal con tanta facilidad. Puso énfasis en el costo de formar a buenos trabajadores.

“En San Juan siempre hemos tenido un muy buen clima laboral, de mucho diálogo”, destacó. Goransky evitó apropiarse de posturas institucionales y enfatizó su visión personal.

“Nadie va a prescindir de un buen trabajador. Cuesta mucho capacitarlo, es parte de la familia de las pymes”, sostuvo.

Más allá de la reforma, puso el acento en un rasgo histórico de la provincia: la convivencia entre empresarios y sindicatos. “Es una virtud que ha permitido que muchas industrias se queden en San Juan”, concluyó.

image Hugo Goransky – miembro de la junta de la Unión Industrial Argentina

Iván Grgic – presidente de la Cámara Minera de San Juan

Desde la Cámara Minera de San Juan evitaron emitir definiciones categóricas.

“Aún no hemos hecho un análisis hasta no terminar la sanción definitiva del proyecto”, señaló su presidente, Iván Grgic, dejando en claro que la evaluación sectorial llegará con el texto final.