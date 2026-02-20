viernes 20 de febrero 2026

El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral

El comunicado oficial indica que la nueva normativa sentará bases para fortalecer la economía argentina, incentivando nuevas inversiones y brindando seguridad tanto a empresarios como a trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Oficina del Presidente de la República Argentina celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, promovida por Javier G. Milei, que busca poner fin a más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales en el país.

Entre los principales efectos esperados, la reforma apunta a eliminar distorsiones que obstaculizaban el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e incorpora estímulos para la formalización del empleo. De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva normativa introduce procesos de registración simplificados y digitalizados, moderniza licencias y procedimientos, ajusta las responsabilidades de los actores y establece reglas claras para empleadores y trabajadores. El texto destaca también la creación de mecanismos para disminuir la conflictividad judicial, con especial foco en la reducción de la denominada industria del juicio.

image

El Gobierno señaló que esta ley busca dar mayor dinamismo al mercado laboral argentino, incrementar el trabajo registrado y disminuir la informalidad. Al mismo tiempo, se remarcó la intención de favorecer la creación de empleo de calidad y generar condiciones para que la contratación y la inversión se expandan en todos los sectores de la economía.

Desde la Presidencia se resaltó el esfuerzo realizado por la sociedad para lograr la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal, y se indicó que la modernización laboral servirá para consolidar ese proceso y para que trabajadores y empleadores puedan planificar a largo plazo sin temor a conflictos permanentes.

Por último, Milei agradeció a los legisladores que respaldaron la Ley de Modernización Laboral y reiteró su expectativa de que acompañen las reformas restantes que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la Nación.

