El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral

La Oficina del Presidente de la República Argentina celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral , promovida por Javier G. Milei , que busca poner fin a más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales en el país.

Entre los principales efectos esperados, la reforma apunta a eliminar distorsiones que obstaculizaban el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e incorpora estímulos para la formalización del empleo . De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva normativa introduce procesos de registración simplificados y digitalizados , moderniza licencias y procedimientos, ajusta las responsabilidades de los actores y establece reglas claras para empleadores y trabajadores. El texto destaca también la creación de mecanismos para disminuir la conflictividad judicial, con especial foco en la reducción de la denominada industria del juicio .

image

El Gobierno señaló que esta ley busca dar mayor dinamismo al mercado laboral argentino, incrementar el trabajo registrado y disminuir la informalidad. Al mismo tiempo, se remarcó la intención de favorecer la creación de empleo de calidad y generar condiciones para que la contratación y la inversión se expandan en todos los sectores de la economía.

Desde la Presidencia se resaltó el esfuerzo realizado por la sociedad para lograr la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal, y se indicó que la modernización laboral servirá para consolidar ese proceso y para que trabajadores y empleadores puedan planificar a largo plazo sin temor a conflictos permanentes.

Por último, Milei agradeció a los legisladores que respaldaron la Ley de Modernización Laboral y reiteró su expectativa de que acompañen las reformas restantes que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la Nación.