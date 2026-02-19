jueves 19 de febrero 2026

Tensión

Seis heridos por las protestas contra la reforma laboral en el Congreso

Se trata de tres hombres y tres mujeres que presentaron diversos diagnósticos.

Por Agencia NA
image

Tres mujeres y tres hombres resultaron heridas esta tarde durante las protestas contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados

Fuentes del SAME informaron que la primera damnificada de 75 años sufrió una fractura de cadera tras caer desde su propia altura, motivo por el que fue atendida en el lugar.

Por su parte, la segunda víctima, de 46, presentó convulsiones y se determinó su traslado al Hospital Ramos Mejía, al tiempo que una joven de entre 30 años presentó una reacción alérgica en su piel.

En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron excoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.

