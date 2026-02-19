jueves 19 de febrero 2026

Minería

Movimiento de gigantes: qué hay detrás de la millonaria retirada de Rio Tinto en El Altar y su apuesta en Los Azules

La segunda firma del rubro minero más grande del mundo decidió priorizar sus inversiones en emprendimiento en etapas avanzadas de desarrollo y con un respaldo financiero sólido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rio Tinto enfocará sus inversiones en Los Azules.

La empresa Rio Tinto decidió, mediante la subsidiaria Nuton, retirar sus activos del proyecto El Altar, que lleva adelante la compañía Aldebarán Resources, para enfocar sus negocios en el yacimiento cuprífero Los Azules. La resolución de la segunda minera más grande del mundo respondió a una evaluación estratégica que prioriza las inversiones en emprendimientos en etapas avanzadas y un compromiso financiero sólido.

A través de su subsidiaria tecnológica Nuton, la compañía decidió rescindir el acuerdo de opción que le permitía acceder al 20% del proyecto de cobre Altar. Esta salida se debe a una reconfiguración de prioridades, donde la empresa busca enfocarse en proyectos con un desarrollo adelantado y potencial de generar producción a corto plazo.

En este sentido, Los Azules, emprendimiento liderado por McEwen Copper, recibió inversiones por parte de Nuton con un aporte total de capital que alcanza más de 100 millones. Según explicó en su momento el gerente general del proyecto, Michael Meding, este financiamiento resulta clave para elevar su valuación y facilitar el acceso a financiamiento futuro.

Cabe destacar que Los Azules se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo con la obtención del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y la finalización de su informe de factibilidad. Además, tiene un cronograma concreto: prevé iniciar la construcción en 2026 para comenzar la producción en 2029.

Sin embargo, pese a la salida de Nuton en El Altar, ambas empresas mantienen abierta la posibilidad de firmar un acuerdo de licencia para aplicar la tecnología de biolixiviación Nuton en Altar, según informó Junior Mining Network.

El CEO de Aldebarán, John Black, agradeció la participación de Nuton y aseguró que el proyecto continúa su camino. La empresa retiene el 80% de participación y avanza hacia un estudio de prefactibilidad junto a su socio Sibanye-Stillwater.

De acuerdo con la Evaluación Económica Preliminar (PEA) publicada a fines de octubre, Altar sigue siendo un proyecto de gran escala, con un valor presente neto de 2.000 millones de dólares, aunque exige un CAPEX inicial elevado, de 1.590 millones de dólares, y contempla una vida útil de 48 años.

Temas
