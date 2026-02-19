jueves 19 de febrero 2026

Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

La Brigada de Investigaciones de la Central de Policía logró aprehender a un sujeto que se hizo viral porque abusó de una nena cuando compraba en un kiosco de Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abusador sexual

Las imágenes de un abusador sexual que, este jueves, a plena luz del día atacó a una niña que compraba en un kiosco de Pocito generaron indignación.

El episodio ocurrió en el interior del barrio Conjunto 7 alrededor de las 10 de la mañana cuando y quedó registrado en una cámara de seguridad del comercio. El video se viralizó luego de que la familia lo difundiera con el afán de poder encontrar al agresor sexual. En el mismo se lo puede ver pasar en una moto y tocarle la cola a la menor que esperaba a ser atendida.

Según explicaron, fue la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía la que logró dar con él y, tras ser aprehendido, quedó alojado en la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, de Rawson. Sobre su identidad, se negaron a difundir datos debido a que aún está siendo identificado.

Si se comprueba que el degenerado es quien aparece en el video, podría caberle el delito de abuso sexual simple.

Estas son las imágenes que causaron indignación entre los vecinos:

