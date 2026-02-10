Un changarín va a juicio por los supuestos abusos a su expareja y su hijastra en Pocito, y puede purgar 13 años de cárcel

Un changarín de Pocito será llevado a juicio y puede recibir una pena de 13 años de prisión si lo condenan por golpear y someter sexualmente a su exmujer, y también por abusar de su hijastra. El sujeto se encuentra preso desde marzo último y este martes la fiscalía formalizó la acusación en su contra, de modo que el juez interviniente dio vía libre para fijar la fecha del debate.

Tribunales Extendieron la prisión preventiva para el changarín que es acusado de abusar de su exmujer y su hijastra

Delitos contra menores Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

Debido a razones legales no se puede divulgar la identidad del acusado, pero se trata de un pocitano de 35 años que alguna vez trabajó en el Mercado Concentrador de Rawson. La causa se inició la madrugada del 23 de marzo del 2025, justo después de que el sujeto le hiciera una escena de celos, la golpeara y hasta la lanzara un celular contra su cabeza.

image La fiscal Claudia Ruiz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG.

Esa noche ella terminó lastimada en el cuero cabelludo y, cuando él se durmió, llamó al 911 para pedir ayuda. En principio se pensó que se trataba de una golpiza. Sin embargo, cuando la fiscal Claudia Ruiz y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, hablaron con la mujer descubrieron que también había sido violada, incluso cuando estaba con su beba en brazos.

En su relato, la víctima contó que su pareja la golpeó y después la sometió sexualmente. Encima, la amenazó para que no lo denunciara. Todo esto luego fue respaldado por los informes médicos y las pericias. Fue así que la fiscalía le imputó, primeramente, de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, todo agravados por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja.

image La abogada defensora María Filomena Noriega.

Mientras avanzaba la investigación surgió otro dato inesperado. Una de las hijas de la mujer, que le tenía pánico a este sujeto, contó algo aberrante. Le relató a una psicóloga que su padrastro había abusado de ella. A partir de estos datos, la fiscal Ruíz pidió que se le hiciera la Cámara Gesell y confirmó que la nena sufrió manoseos por parte del hoy acusado. Por esto último fue que en julio pasado amplió el objeto de investigación y le sumó el delito de abuso sexual simple, agravados por la guarda y la convivencia prexistente con una menor de 13 años.

Pese a la oposición y las presentaciones hechas por la defensora, la abogada María Filomena Noriega, la prisión preventiva se fue renovando una y otra vez dada la gravedad de las imputaciones. Este martes, la fiscalía fue más allá: formalizó la acusación y pidió la elevación a juicio de la causa. Hasta adelantó que irán por una pena 13 años de cárcel.

image

El juez de garantías Javier Figuerola escuchó a la fiscal Ruiz y a la abogada Noriega y finalmente resolvió prorrogar la prisión preventiva por dos meses más y dio vía libre al juicio oral y público contra el changarín. De aquí en más queda sortear al tribunal, que será un triunvirato, y fijar la fecha del inicio del debate.